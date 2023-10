Nel finale di serie di Terra Amara, Betül verrà arrestata grazie all'aiuto di Füsun. La ragazza scapperà in Siria dopo aver ucciso Hakan, ma vorrà fare avere notizie a sua madre, per questo si rivolgerà alla sua migliore amica. Füsun, però, non vorrà spalleggiare un'assassina, ma stare dalla parte della giustizia, per questo correrà da Züleyha e le racconterà tutto quello che sa.

Betül chiede aiuto a Füsun

Betül, la figlia di Şermin, sarà nei guai: voleva uccidere Züleyha, ma per errore ha fatto fuori Hakan e per evitare il carcere fuggirà insieme ad Abdülkadir ad Aleppo, in Siria.

Vorrà far avere sue notizie alla madre, ma sarà troppo pericoloso chiamare la famiglia Yaman, così telefonerà Füsun.

Le chiederà di tranquillizzare la madre, lei sta bene, ma vorrebbe che le desse un numero di telefono con cui la può contattare, domandandole però la massima riservatezza.

Füsun non vuole proteggere un'assassina e si rivolge a Züleyha

Füsun, però, sarà dalla parte della giustizia, così correrà da Züleyha per raccontarle tutto. Le dirà che Betül si trova in Siria con Abdülkadir e le darà il numero di telefono che le ha dettato. Züleyha non si lascerà scappare un attimo, così organizzerà una spedizione che la condurrà dritta da Betül. Insieme a lei partiranno Fikret, Raşit e Çetin.

Grazie al numero di telefono troveranno l'indirizzo e Züleyha farà irruzione nella casa in cui si trova Betül. Le diranno che l'hanno trovata grazie a Şermin, non vorranno mettere Füsun nei guai, ma Betül non crederà alle loro parole e capirà che è stata l'amica della madre a metterla nei guai. Betül avrà le ore contate e verrà consegnata alla polizia: la legheranno, la imbavaglieranno e la porteranno via.

Şermin non gradisce il tradimento di Füsun e davanti a tutti le sputa in faccia

Betül tornerà a Çukurova e verrà accolta dalle urla festanti di coloro che cercavano giustizia, più quelle disperate di Şermin, che non vivrà un bel momento tra la figlia in carcere e il suo nuovo lavoro da spazzina per le strade di Çukurova, visto che si ritroverà senza un soldo.

Betül appena vedrà Füsun dirà: "Mi fidavo di te e invece mi hai tradita, maledetta".

Anche Şermin non esiterà a darle della traditrice. "Sei una spia", le urlerà sputandole in faccia. "Tua figlia e un'assassina, che cosa avrei dovuto fare?", dirà con tono deciso Füsun e tra le due ci sarà un pesante litigio, in cui se le daranno di santa ragione.

Betül verrà subito processata insieme ad Abdülkadir: lei verrà accusata per l'omicidio di Hakan, lui per istigazione all'omicidio di Fekeli. Sta di fatto che i due dovranno trascorrere la loro vita in carcere e Betül tornerà a essere libera dopo 24 anni.