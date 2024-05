A poche settimane dalla fine dell'edizione 2023/2024 di Uomini e donne Armando Incarnato ha deciso di esporsi per commentare a suo modo quello che è accaduto in questo periodo in studio. Sotto a una foto che ha caricato su Instagram il 15 maggio, infatti, il cavaliere ha scritto una serie di frasi per contestare il comportamento di persone di 40 anni che avrebbero scambiato la trasmissione per un ufficio di collocamento: l'imprenditore non fa nomi ma precisa di avercela con uomini parteciperebbero al dating-show solo per farsi vedere e per ottenere una professione.

Le parole che attirano l'attenzione dei follower

In questi giorni i fan di U&D stanno commentando soprattutto l'addio al trono di Ida e gli scontri che ha avuto con i corteggiatori Mario e Pierpaolo prima di abbandonare il cast.

A distogliere l'attenzione del pubblico da tutto questo, però, è arrivato il post che Armando ha caricato sul suo profilo Instagram mercoledì 15 maggio, proprio poco dopo la fine di una nuova puntata del dating-show.

Sotto a una sua foto in macchina, infatti, Incarnato ha scritto: "Scambiate Uomini e donne per l'ufficio di collocamento, vergogna". "Non avete rispetto di chi lavora lì da tanti anni e della padrona di casa", si legge ancora sui social network in queste ore.

L'imprenditore campano non ha svelato chi sono i destinatari del suo polemico messaggio ma ha dato un indizio a riguardo quando ha aggiunto: "Posso capire un ventenne, ma non uomini di 40 anni".

La replica degli utenti di Instagram

"State senza un euro ma avete vizi e siete pieni di debiti. Se cercate lavoro vi assumo io, devo portare le piante nel giardino di casa", si conclude così il post con il quale Armando ha voluto criticare qualche protagonista di U&D senza mai citarlo direttamente.

Sotto alla foto che è stata pubblicata il 15 maggio su Instagram, però, si possono trovare sia i commenti di chi la pensa come Incarnato che quelli di chi crede che lui avrebbe fatto la stessa cosa di cui si sta lamentando.

"Senti da che pulpito viene la predica", "Ma parla proprio lui che è stato lì per anni senza concludere nulla ma solo per business e visibilità", "Hai fatto lo stesso tu", "Bravo, non hanno dignità", "Ci manchi, torna a Uomini e donne", "Grande", "Per carità, lì è sempre peggio", Giudichi gli altri ma tu hai partecipato solo per fare sponsorizzazioni, dai su", "Perché non taci?

Sei solo un arrogante", "Ma chi ti credi di essere", queste sono le contrastanti opinioni che i fan hanno espresso sui social in queste ore.

La breve partecipazione all'edizione 2023/2024

Armando manca dagli studi di U&D da diversi mesi: nel corso dell'edizione 2023/2024, infatti, Incarnato si è fatto vedere agli Elios solo un paio di volte.

La prima registrazione alla quale il cavaliere ha partecipato in questa stagione del dating-show è quella in cui Ida è stata ufficializzata come tronista, quindi quella che si è svolta a metà novembre scorso.

Dopo le vacanze di Natale, poi, l'imprenditore è riapparso nel parterre un'altra volta e ha discusso animatamente con Aurora e altre dame del cast.

Di fatto, dunque, Armando è stato quasi sempre assente in quest'edizione del programma del quale è stato protagonista per tanti anni come altri veterani come Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.