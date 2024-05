Ida Platano ha assistito da vicino alla scelta di Daniele Paudice e non ha trattenuto le lacrime: per gran parte della puntata di Uomini e donne del 23 maggio, infatti, le telecamere hanno indugiato sul pianto della tronista. Sui social network, però, in tanti si sono esposti per criticare la 43enne e il comportamento che ha avuto nell'ultima registrazione della stagione, anche perché c'è chi è certo che a settembre sarà ancora in studio per cercare l'amore.

La delusione davanti alle telecamere

"Ida ti stai facendo dei pianti eh", ha detto Maria a metà puntata dopo aver visto la tronista versare lacrime per i best moments di Daniele con le sue corteggiatrici, per le loro ultime esterne e l'emozione che tutti e tre i protagonisti di questo trono hanno espresso in studio.

Platano ha accettato di seguire la scelta di Paudice subito dopo aver chiuso definitivamente la conoscenza con Mario: i due si sono confrontati per l'ultima volta e poi Maria ha dato spazio al modello campano e alla conclusione del suo percorso.

Le telecamere del dating-show hanno inquadrato spesso la parrucchiera con gli occhi gonfi e il trucco un po' sbavato ma quando la conduttrice le ha chiesto di commentare quello che stava provando in quel momento non ha saputo dire molto.

Ci hanno pensato Daniele e Gianni a consolare Ida dicendole che primo a poi incontrerà l'anima gemella e lei si è limitata a sorridere e ad annuire.

I commenti in rete

Le lacrime che Ida ha versato per quasi tutta la puntata di U&D del 23 maggio non sono passate inosservate e molti spettatori hanno deciso di commentarle con pungente ironia sui social network.

"Piange perché deve trovare un modo per tornare a settembre", "Lei sta pensando a come sarebbe potuta andare se non avesse avuto due corteggiatori fake", "Non si sopporta più, mandatela via", "Sta rubando a Gemma il ruolo di salice piangente", "Siamo proprio alla frutta", "Ida piange, dov'è la novità?", "Lei è palesemente Gemma 30 anni fa", "Ma perché mettono sempre in mezzo Ida?", "Prima o poi ce la ritroveremo al posto di Tinì", "Chissà se il prossimo anno ce la proporranno come tronista o tra gli over", questi sono alcuni dei pareri che i fan hanno espresso su X in queste ore.

La rottura definitiva con Mario

Prima di assistere alla scelta di Daniele Ida ha accettato di confrontarsi con Mario per l'ultima volta in questa stagione di U&D.

Il corteggiatore era stato a Brescia qualche giorno prima ma Platano non si era fatta trovare, così la redazione ha chiesto ad entrambi di tornare in studio per un faccia a faccia definitivo.

La 43enne ha mantenuto il punto dicendo di non fidarsi più di Cusitore dopo tutte le bugie che le avrebbe raccontato, così lui è andato via deluso.