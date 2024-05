Il 29 maggio Roberta Di Padua è riapparsa sui social network dopo qualche giorno d'assenza. La storica dama di Uomini e donne ha pubblicato un video tra le sue storie di Instagram per spiegare che se non si è fatta viva di recente è perché ha avuto un incidente in macchina. La 42enne dovrà indossare anche un collare cervicale per una decina di giorni, ma ha rassicurato i fan sul suo stato di salute dicendo che c'è di peggio nella vita.

Il video che sorprende il pubblico

Roberta era sparita dai social da diversi giorni e i fan cominciavano a chiedersi dove fosse finita ma in queste ore è stata lei stessa a motivare la sua assenza da Instagram in un video che ha un po' sorpreso i suoi follower.

Mercoledì 29 maggio, infatti, la protagonista di U&D ha caricato sul suo account un filmato nel quale si è mostrata con un collare ortopedico.

"So che vi siete preoccupati e vi ringrazio. Questo è il motivo per il quale non mi sono fatta viva per un po'. C'è stato un tamponamento importante e dovrò portare il collare per dieci giorni ma c'è di peggio nella vita. Sto bene e sono al lavoro", ha detto Di Padua alle persone che ultimamente si sono allarmate per il suo silenzio sul web.

La dama del trono over non è scesa nei particolari dell'incidente che ha avuto non molto tempo fa ma ci ha tenuto a rassicurare chi le vuole bene che si riprenderà al cento per cento.

La relazione con Alessandro

Mentre discutevano delle recenti segnalazioni su Mario e Ida, dunque, i fan di U&D sono stati spiazzati dalla storia Instagram in cui Roberta ha svelato di aver avuto un incidente in macchina.

Fortunatamente il tamponamento non ha avuto gravi conseguenze su Di Padua se non un forte spavento e la necessità di indossare un collare ortopedico per meno di due settimane.

Di tutta questa storia, però, il pubblico è stato all'oscuro fino a poche ore fa perché neppure il fidanzato della dama aveva fatto accenno al motivo dell'assenza di lei dai social network.

Alessandro, infatti, ultimamente ha pubblicato foto e video come ha sempre fatto e quindi nessuno aveva sospettato che a Roberta fosse accaduto qualcosa.

Il percorso nell'ultima edizione

Roberta è stata protagonista solo di una parte della stagione 2023/2024 di U&D, più precisamente da metà settembre all'inizio di febbraio.

La dama ha frequentato pochi cavalieri nei mesi che ha trascorso in studio (tra questi c'è Marco Antonio Alessio, fresco ex di Emanuela Malavisi), anzi si è lamentata più volte della poca intraprendenza degli uomini del parterre finché non è tornato Alessandro.

I due hanno ripreso la conoscenza in autunno ma poi l'hanno interrotta per circa un mese perché lui ha preferito corteggiare Cristina.

Concluso anche questo rapporto, però, Vicinanza ha fatto dietrofront e ha cercato un riavvicinamento con Di Padua e l'ha convinta a lasciare in coppia il programma poco prima di San Valentino.