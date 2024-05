Ernesto Russo verrà cacciato da Uomini e donne e questo a seguito di alcune segnalazioni giunte su di lui secondo le quali il cavaliere starebbe frequentando altre donne al di fuori del programma. Finirà, quindi, male l'esperienza di Ernesto nel dating di Maria De Filippi mentre per Daniele Paudice arriverà il momento di fare la sua scelta tra Gaia e Marika.

Ernesto cacciato da Uomini e donne dopo alcune segnalazioni

L'ultima settimana di programmazione di Uomini e donne riserverà un nuovo colpo di scena e questa volta a regalarlo sarà Ernesto Russo.

Il cavaliere, proprio come il suo amico Mario Cusitore, sarà oggetto di alcune segnalazioni giunte alla redazione di Maria De Filippi che lo metteranno nei guai. Sembra infatti che Ernesto, al di fuori del programma, stia frequentando altre donne. A questo punto, Maria De Filippi non potrà far altro che invitarlo a lasciare Uomini e donne. Sarà una vera e propria cacciata per il cavaliere di Sabaudia, che è stato uno dei protagonisti di questa stagione del programma. Il cavaliere Over Mario, invece, continuerà la conoscenza con Milena e non terrà due ragazze scese per lui. Inoltre, ci sarà qualche discussione tra Gemma Galgani e il suo cavaliere Pietro per via di alcuni apprezzamenti che lui avrebbe fatto ad un'altra signora.

Daniele Paudice sceglie Gaia

Le anticipazioni rivelano anche che arriverà il momento della scelta di Daniele Paudice. Il ragazzo farà le ultime due esterne con Gaia e Marika in una villa. Successivamente in studio verranno mostrati i filmati che racchiuderanno i momenti più belli del suo percorso con entrambe le ragazze. Daniele non riuscirà a trattenere le lacrime quando andrà in onda il video dei best moment con Gaia e questo farà già capire su chi ricadrà la sua scelta.

La non scelta Marika incasserà il colpo con eleganza, senza fare nessuna scenata e augurando il meglio al tronista. Dopo di che, Daniele comunicherà a Gaia che è lei la sua scelta. Dopo il sí della corteggiatrice, lo studio verrà invaso da una cascata di petali rossi.

Uomini e donne saluta il pubblico il 24 maggio

Con la puntata che andrà in onda venerdì 24 maggio, Uomini e donne si congederà dal pubblico di Canale 5 dando appuntamento a settembre.

Una stagione ricca di soddisfazioni per Maria De Filippi visto che Uomini e donne continua ad essere il programma leader degli ascolti del pomeriggio della tv italiana. Basti pensare che ogni puntata è vista da una media di più di 2,7 milioni di telespettatori per uno share che si aggira intorno al 26%. Dal 27 maggio, la fascia oraria lasciata libera dal dating verrà occupata dalla soap Tv spagnola La Promessa che, quindi, andrà in onda con puntate extra large della durata di più di due ore.