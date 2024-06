I fan di Can Yaman che in queste ore cercano il profilo Instagram dell'attore turco hanno una delusione. Il protagonista di Viola come il mare ha deciso di disattivare i suoi profili social per l'ennesima volta. Non è ben chiaro che cosa abbia spinto l'attore turco a fare questa scelta che è arrivata all'indomani della messa in onda dell'ultima puntata della fiction in cui ha recitato al fianco di Francesca Chillemi.

L'attore sparisce dai social

Can Yaman ha deciso di accendere intorno a lui un alone di mistero cancellandosi dai social network. Infatti Can nelle ultime ore il suo profilo Instagram introvabile.

L'attore ha sempre avuto un rapporto di odio-amore con il successo e di tanto in tanto, stanco della sovraesposizione mediatica, decide di prendersi una pausa. Ciò che risulta strano è il momento scelto per 'scomparire' dal mondo virtuale.

Infatti, solo due giorni fa è andata in onda l'ultima puntata di Viola come il mare, fiction giunta alla sua seconda stagione che ha ottenuto tanto successo tanto che nella sua ultima conferenza stampa Piersilvio Berlusconi ha confermato che ci sarà anche una terza stagione. E invece di raccogliere il frutto del successo, Can ha preferito eclissarsi.

Sandokan: il nuovo impegno di Yaman

Quel che è certo è che la pausa è solo 'virtuale', visto che proprio in queste settimane, Yaman è alle prese con alcune scene di Sandokan che hanno preso il via lo scorso 22 aprile.

Attualmente l'attore si trova in Calabria e più precisamente a Lamezia Terme, dove è stata allestita la colonia inglese di Labuan. Ma il set si sposerà attraverso vari luoghi: si è partiti da Formello nel nuovo Teatro 7, ma si toccherà anche il Lazio, la Toscana e l’isola di Reunion.

C'è grande attesa per la produzione targata Lux Vide, e forse la scelta di cancellarsi dai social potrebbe essere legata anche a scelte strategiche tese ad aumentare la curiosità intorno a Can e con lui anche al cast di respiro internazionale che calcherà le scene di Sandokan.

Accanto a Yaman infatti ci Alanah Bloor nel ruolo di Marianna; Ed Westwick e Alessandro Preziosi.

La vita sentimentale di Can

Ben poco, invece, si sa della vita sentimentale di Can Yaman: dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta, ormai prossima al matrimonio, al divo turco sono stati attribuiti molti flirt ma nessuno di essi è stato confermato dal diretto interessato.

Ad esempio nel 2022, fin dalle riprese della prima stagione di Viola come il mare, si era vociferato di una complicità con Francesca Chillemi che andava ben oltre quella lavorativa, ma non erano mai arrivate conferme.

Al momento, comunque, Can si professa single e più di una volta ha voluto dimostrare sui social l'insofferenza l'eccessiva invadenza dei fan che hanno cercato di carpire i segreti della sua vita privata.