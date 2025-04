Domenica 6 aprile si è svolta la prima delle due registrazioni di Uomini e donne che sono in programma in questi giorni. L'esperto di Gossip Lorenzo Pugnaloni ha diffuso le anticipazioni di quello che è accaduto in studio, a partire dalla decisione di Gianmarco Steri di portare in esterna Cristina Ferrara e ha chiesto a Francesca Polizzi di tornare quella dell'inizio. Discussione tra il tronista e Nadia Di Diodato perché lui ha scelto di non vederla in settimana.

Nadia non va in esterna e si lamenta

La stagione 2024/2025 di U&D volge al termine, e il 6 aprile si è registrata una puntata che il pubblico potrà vedere in televisione tra un paio di settimane.

Stando agli spoiler che sono trapelati alla fine delle riprese odierne, Gianmarco ha fatto una romantica esterna con Cristina ma non si sono baciati, mentre il chiarimento con Francesca è avvenuto in camerino ma non ha portato a nulla.

Nadia si è lamentata perché non è stata portata fuori dopo il bacio della volta precedente, e per questo ha discusso con Steri.

Quando Francesca è entrata pensava che il tronista la eliminasse, e in effetti lui le ha detto che se non torna quella dell'inizio la manderà via perché gli è sceso l'interesse.

La ragazza si è messa a piangere e la puntata è finita con un ballo tra loro.

Gianmarco tra baci e discussioni

Attorno a metà maggio dovrebbero finire le registrazioni di U&D, quindi Gianmarco ha circa un mese e mezzo di tempo per capire se tra le sue corteggiatrici c'è la persona giusta per lui.

Nel corso delle riprese che si sono svolte la scorsa settimana sono state mostrate due esterne in cui il tronista ha baciato Nadia, e né Francesca né Cristina hanno detto nulla.

Steri si è arrabbiato molto con le due ragazze perché non hanno avuto nessuna reazione al suo avvicinamento con la loro "rivale", tant'è che si è rifiutato di avere il confronto in camerino che entrambe avevano richiesto.

Il barbiere ha anche detto che non crede al cento per cento all'interesse di Polizzi e di Ferrara nei suoi confronti, per questo c'è chi pensa che sarebbe ancora lontanissimo dalla scelta.

Le critiche degli amici di Gianmarco a Cristina

In questi giorni sul web si è parlato molto delle parole dette da un amico di Gianmarco sulla puntata di U&D in cui il tronista ha litigato duramente con Cristina.

Il giovane Enzo (che su Instagram si chiama "Enzakkione"), infatti, ha postato alcune storie che hanno fatto molto discutere: il ragazzo è andato contro la corteggiatrice dicendo ad alta voce che se ne doveva andare e che Steri avrebbe dovuto aprire gli occhi su di lei.

La sensazione che hanno avuto i fan che hanno visto quei video, è che gli amici del barbiere non apprezzino particolarmente Cristina e che stiano facendo di tutto per convincerlo a concentrarsi solo su Nadia e su Francesca.