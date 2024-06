Nella prossima puntata della soap Endless Love in onda domenica 16 giugno, Kemal salverà la vita a Emir e poi fuggirà da Istanbul con Nihan grazie all'aiuto di Ozan e Leyla. Le anticipazioni rivelano che i due ex fidanzati riusciranno a scappare salendo su un elicottero ed eludendo la sorveglianza degli uomini di Kozcuoglu.

Kemal porta Emir sottoterra per la resa dei conti

Una settimana prima delle dimissioni di Nihan dall'ospedale, Kemal radunerà i suoi fratelli per fargli fare pace e dirà loro che se dovesse succedergli qualcosa devono sapere che non sono nemici e che ha pensato a tutto lui per garantire loro un futuro sereno.

Kemal, infatti, ha aperto un fondo in banca per Zeynep e Tarik in modo che possano stare tranquilli. Successivamente, l'imprenditore raggiungerà il cantiere dove dovranno ristrutturare la miniera e aspetterà Emir. I due rivali in amore scenderanno a centinaia di metri di profondità e una volta arrivati in fondo cominceranno ad affrontarsi. Kemal dirà a Kozcuoglu che non intende rinunciare a Nihan, ma il figlio di Galip gli dirà senza mezzi termini che non gli permetterà mai di avere sua moglie. Soydere andrà su tutte le furie, e si scaglierà contro Emir.

Kemal salva la vita a Emir inghiottito da una frana

Kemal riuscirà a disarmare Kozcuoglu spingendolo e facendolo cadere a terra. In quel momento, però, i muri cederanno ed Emir verrà travolto da una frana.

L'imprenditore penserà di non farcela, ma Kemal prenderà una pala e spalerà la terra e il fango da sopra di lui. Emir chiederà a Soydere di non salvarlo perchè se ne pentirà, ma Kemal, fedele ai suoi principi lo aiuterà e gli tenderà la mano per alzarsi.

Kemal e Nihan fuggono sull'elicottero

Dopo un salto temporale di sette giorni, Nihan verrà dimessa dall'ospedale, ma la zia Leyla anziché portarla fuori la porterà sull'attico dell'edificio dove ad aspettarla ci sarà Kemal.

Quest'ultimo dirà all'ex fidanzata che è li per portarla via, e la rassicurerà che ha risolto la situazione di Ozan. Il giovane, infatti, convinto da Soydere, ha deciso di costituirsi per il bene di sua sorella e della loro famiglia. Sarà così che Nihan e Kemal saliranno sull'elicottero pronti a lasciare Istanbul e a cominciare una nuova vita lontani da tutti.

Kozcuoglu convince Nihan a tornare a casa con lui

Intanto, nei prossimi episodi, il sogno d'amore di Nihan e Kemal si infrangerà per l'ennesima volta. Emir riuscirà a localizzare Nihan e convincerla a tornare a casa con lui. La pittrice Sezin, per proteggere chi ama, accetterà di sottomettersi nuovamente al volere di Emir, ma Kemal non si arrenderà e nel corso delle nuove puntate cercherà di trovare un modo per potersi prendere una rivincita nei confronti del suo rivale.