Ha 33 anni, è nato ad Eskişehir in Turchia e ha conquistato il pubblicato italiano grazie all’interpretazione del personaggio di Tolga in Tradimento: lui è Caner Sahin e nella vita, contrariamente a quanto la professione che ha scelto potrebbe suggerire, è molto riservato e schivo: ha una spiccata passione per la fotografia ma ama anche guardare serie tv e film.

In Tradimento interpreta il personaggio di Tolga

Nella serie che l’ha consacrato al grande pubblico, Tradimento, Caner Sahin interpreta Tolga: figlio di Oltan (Cem Bender), è innamorato da sempre di Oylum (Feyza Sevil Gungor), una sua amica d’infanzia con la quale ad un certo punto intraprende una storia d’amore.

Amareggiato dopo che la ragazza l’ha tradito con Behram, Tolga intreccia un rapporto con Selin (Burcu Soyler) ma il susseguirsi delle trame dimostrerà che non è la donna adatta lui.

"Tolga è un uomo che non resta mai indifferente a ciò che vede e succede, anche a costo di andare contro al padre - ha dichiarato a proposito del personaggio di Tolga Caner Sahin così come riportato da TV Sorrisi e Canzoni - Purtroppo, al giorno d’oggi, è molto difficile restare fedeli ai propri principi e non scendere a compromessi. Ma io sono simile a lui, non so tacere davanti all’abuso di potere e alle ingiustizie. Per quanto riguarda il suo modo di amare, così tenero e totalizzante, invece, lo ammiro molto. E vorrei essere come lui".

La passione per la fotografia: 'Gli dedico gran parte del mio tempo libero'

"Ho appena comprato una nuova macchina fotografica. Occuparmi di fotografia e anche di video sono due interessi a cui dedico molto del mio tempo libero" ha aggiunto ancora Sahin parlando della sua passione per il mondo della fotografia.

In un secondo passaggio, l’attore ha raccontato di amare molto anche film e serie tv: "Ci sono alcune serie e film che guardo e riguardo più volte, per esempio Six Feet Under e The Wire.

E ho visto il film Forrest Gump 16 volte".

La carriera di Caner Sahin

Sahin ha fatto la sua prima apparizione sul piccolo schermo nel 2016 con il ruolo di Kadir Kayalar nella serie Babam ve Ailesi. Tra i personaggi interpretati nel proseguo della carriera si ricordano Bahadır Akıncı nella serie Tutsak e Salih Akmeşe nella serie Nefes Nefese.

Nel 2018 ha invece fatto il proprio esordio al cinema con il ruolo di Ramazan nel film Kardeşler diretto da Ömür Atay.

La ‘chiamata’ per interpretare Tolga in Tradimento (il cui nome turco è Aldatmak) è invece arrivata nel 2022.