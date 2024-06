Nella puntata di Endless love che andrà in onda lunedì 1° luglio alle 14.10 su Canale 5 Zeynep riuscirà a recuperare l'arma di Kemal e la consegnerà a suo fratello. Soydere non sarà contento del gesto azzardato di sua sorella e si infurierà. Le anticipazioni della soap turca rivelano che Kemal perdonerà Zeynep per non avere fatto costituire Ozan. Nel frattempo Onder sarà angosciato per Nihan e le proporrà di occuparsi di un progetto che la farà riavvicinare al suo ex fidanzato.

Zeynep trova l'arma di Kemal e la riconsegna a suo fratello

Negli episodi di Endless love andati in onda sul piccolo schermo Kemal si era intrufolato a casa di Emir e aveva sfidato il rivale in amore con un'arma.

I due imprenditori avevano rischiato di morire con la roulette russa, ma Nihan aveva implorato suo marito e il suo ex di fermarsi. In quell'occasione, Kemal aveva dimenticato la revolver da Kozcuoglu e nell'episodio del 1° luglio Zeynep tenterà di prendere l'arma di suo fratello. Efsane farà una tempestiva telefonata per fare in modo che la moglie di Ozan venga trovata con la rivoltella fra le mani. Zeynep riuscirà a riconsegnare l'arma a suo fratello e Kemal si infurierà per l'imprudenza di sua sorella. Nonostante tutto, i due giovani supereranno i loro contrasti e l'ex fidanzato di Nihan perdonerà Zeynep per aver persuaso Ozan a non consegnarsi alle autorità.

Onder vede Nihan soffrire per Kemal e la coinvolge in un progetto

Nel frattempo Kemal esorterà Zeynep a non intromettersi nel conflitto fra lui ed Emir. Onder, invece, sarà angosciato per sua figlia che sta soffrendo per amore. Il signor Sezin tenterà di alleviare le pene di Nihan coinvolgendola in un progetto lavorativo. Il marito di Vildan avrà intenzione di proporre all'assemblea aziendale un antico progetto per la costruzione di una scuola di belle arti, dove avrebbe un ruolo anche sua figlia.

Onder vorrà fare svagare Nihan con una nuova iniziativa lavorativa e farla riavvicinare a Kemal.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Zeynep rovina la fuga di Kemal e Nihan

Nelle recenti puntate di Endless love andate in onda su Canale 5, Kemal e Nihan erano riusciti a scappare in una località segreta. Zeynep aveva rovinato i piani dei due innamorati stringendo un accordo con Emir.

La moglie di Ozan aveva rivelato a suo cognato dove era nascosta la coppia e Kozcuoglu era riuscito a fare tornare sua moglie a casa con l'ennesimo ricatto. Per riuscire nel suo intento, Emir aveva fatto accoltellare sua zia Leyla e, nel caso non fosse tornata insieme a lui, si sarebbe sbarazzato di tutte le persone più care a Kemal Soydere: i genitori e i suoi due fratelli.