Il rapporto tra Micaela e Samuel sta riservando diverse sorprese e, nelle prossime puntate di Un posto al sole, accadrà qualcosa di decisamente imprevedibile. Le anticipazioni dal 20 al 24 gennaio rivelano infatti che Filippo e Serena, al loro rientro a casa dalle vacanze, si troveranno di fronte a uno spettacolo piuttosto imbarazzante.

I due, rincasati assieme alle bambine, sorprenderanno Micaela e Samuel in piena intimità e, in particolare, lo chef cantante sarà totalmente senza vestiti.

Micaela ne ha combinata un'altra delle sue

Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) non compaiono da diverse puntate.

I due erano partiti per una vacanza, lasciandosi alle spalle i problemi familiari. Ebbene, nelle prossime puntate è previsto il loro rientro, ma qualcosa di totalmente inaspettato renderà il ritorno piuttosto sconvolgente.

Le anticipazioni rivelano che i due, una volta tornati, sorprenderanno Micaela (Gina Amarante) a letto con Samuel (Samuele Cavallo) nella loro camera da letto. I due resteranno esterrefatti; come se non bastasse, Micaela non solo non si scuserà per l'invasione, ma si mostrerà anche spazientita per essere stata interrotta. Di tutt’altro avviso sarà Samuel, che, colto dall’imbarazzo e dal panico più totale, cercherà di scusarsi salvo poi scappare goffamente.

Le bambine vedono Samuel scappare senza vestiti

Dinanzi a tale spettacolo, Filippo preferirà non intervenire, mentre Serena sarà furiosa. Micaela non solo si è intrufolata in casa loro senza permesso, ma, quel che è peggio, Irene (Greta Putaturo) ed Elisabetta (Camilla Civitiello) hanno visto Samuel fuggire via di casa svestito, e ora dovranno dare loro delle spiegazioni.

Micaela, ovviamente, non verrà minimamente scalfita dalle parole della sorella maggiore, ritenendo l'accaduto qualcosa di naturale. Nel frattempo, Samuel si sfogherà con Nunzio. Il giovane chef confiderà all'amico di non essersi mai vergognato così tanto e di non sapere cosa fare. Nunzio, a quel punto, gli imporrà di troncare per sempre questa relazione tossica.

Filippo e Serena e le loro famiglie "disfunzionali"

Filippo e Serena, attualmente, rappresentano in Un posto al sole quasi un ideale di famiglia perfetta. Tuttavia, il discorso cambia molto se si parla dei loro nuclei familiari di origine. Serena, infatti, deve arginare continuamente il comportamento sopra le righe delle gemelle, in particolare di Micaela, quasi a sostituire una figura materna non esattamente presente e lucida.

La situazione di Filippo è diversa, ma non certo migliore, dal momento che si ritrova a gestire un padre che alterna rari slanci di affetto a momenti in cui il suo egoismo e la sua smania di controllo lo portano a rovinare tutto e ad allontanare le persone che ama.