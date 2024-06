Nihan perderà i sensi alla festa di fidanzamento di Kemal e Asu nelle prossime puntate della prima stagione di Endless Love. Le anticipazioni spiegano che la protagonista leggerà la lettera di addio di Kemal e sarà disperata all'idea di averlo perso per sempre. Emir e Leyla si precipiteranno in aiuto di Nihan, ma la donna non riuscirà a riprendersi, suscitando preoccupazione in tutti.

La fine delle speranze per Kemal e Nihan

Le strade di Nihan e Kemal sembreranno separarsi definitivamente quando Soydere si fidanzerà ufficialmente con Asu. Dopo aver rinunciato per sempre a Nihan, Kemal chiederà alla sua migliore amica di sposarlo e lei accetterà ben volentieri.

La nuova coppia renderà molto felici i Soydere che organizzeranno il fidanzamento in pochissimi giorni, mentre Nihan sarà distrutta dal dolore. A darle la notizia della decisione di Kemal sarà Emir che proverà a starle vicino in questo momento di grande sofferenza. Nihan esiterà ad andare al fidanzamento, ma suo marito insisterà perché non potrà perdere una grande occasione per provocare il suo rivale. Tutto sarà organizzato per il ricevimento nel giardino della villa, e Kemal e Asu si prepareranno per il grande giorno della loro promessa di matrimonio.

Emir e sua moglie al fidanzamento di Asu

Nihan sarà costretta a recarsi alla festa con Emir, anche se non potrà fare a meno di pensare ai suoi momenti felici con Kemal.

Quando Asu vedrà arrivare i due coniugi si stringerà più forte al suo fidanzato temendo che vedere Nihan possa fargli cambiare idea. Ozan abbraccerà sua sorella e la ringrazierà per aver sacrificato tutta la sua vita per lui. Anche se Nihan non lo saprà, quello sarà l'addio di Ozan che la sera stessa sarà pronto a partire con Zeynep per rifarsi una vita altrove.

Asu si avvicinerà a Nihan per provocarla ancora una volta, intimandole di non avvicinarsi più a Kemal. La moglie di Emir si allontanerà da tutti per leggere una lettera che le aveva scritto Soydere raccomandandole di aprirla solo se lui avesse rinunciato a lei. Leggere le parole di Kemal sarà una forte sofferenza per Nihan che scoppierà a piangere disperatamente nel mezzo della festa.

Quando ci sarà il taglio del nastro e il bacio dei futuri sposi, Nihan crollerà e perderà i sensi. Emir e Leyla correranno verso la donna che non si riprenderà facilmente e saranno preoccupati.

La proposta di nozze di Kemal ad Asu

Nelle puntate precedenti Asu ha messo ancora una volta Kemal contro Nihan raccontandogli che la sua amata stava diffamando Zeynep. Per Soydere l'affronto è stato insopportabile e dopo aver sotterrato l'anello di Nihan è andato a chiedere la mano di Asu. Ad assistere alla dichiarazione c'era anche Emir che nascosto in casa di Asu ha esultato per essersi liberato finalmente del suo nemico. Quando Nihan ha appreso la notizia è corsa da Leyla e ha pianto con lei, addossandosi tutta la colpa per la fine della sua grande storia d'amore.