In seguito all'ennesima domanda ricevuta dai fan sul possibile flirt tra Nicole Murgia e Edoardo Sanson, Anita Olivieri ha deciso di fare chiarezza con una storia su Instagram in cui ha confermato la frequentazione. Ma non solo, perché l'ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato che la cosa va avanti da diversi mesi ovvero da marzo: "Io so tutto ho le prove".

La versione di Anita

Nella giornata di ieri, 5 giugno, tramite il suo account Instagram, Anita Olivieri ha deciso di rispondere con un breve video a tutti coloro che hanno chiesto se fosse vero il flirt tra Nicole Murgia e il suo ex Edoardo Sanson.

La diretta interessata ha affermato: "Ragazzi rispondo con una storia in modo da fare chiarezza una volta per tutte. Ci tengo a dire che a me non importa nulla ma non sono stupida e sono a conoscenza di tutto. Io ho le prove mandate da gente vicino a loro e non si frequentano da adesso, si sentono da marzo". A tal proposito l'ex gieffina Anita ha esortato Murgia e Sanson di evitare di fare le vittime ora che sono finiti al centro dei pettegolezzi di gossip: "Sanno che persone sono e che hanno fatto mentre io ero nella casa, chiuso l'argomento".

Olivieri, Sanson, Murgia: che cos'hanno in comune?

L'11 settembre 2023 Anita Olivieri era entrata nella casa del Grande Fratello fidanzata con Edoardo Sanson, sebbene la relazione fosse caratterizzata da alti e bassi, i due stavano insieme da 11 anni.

Dopo avere ricevuto una lettera da Anita per il suo compleanno, il rampollo romano decise di fare una sorpresa alla gieffina e quindi andò nella casa di Cinecittà per un incontro. Poche settimane dopo, però, Olivieri decise di interrompere la storia con Sanson per intraprenderne una nuova con il coinquilino Alessio Falsone.

Anita Olivieri per avere lasciato in diretta Edoardo venne criticata duramente da alcuno suoi coinquilini ma anche dalla maggior parte dei telespettatori. Stando a quanto uscito in questi giorni Sanson da marzo frequenterebbe in gran segreto Nicole Murgia (ex concorrente del GFVip 7). Quindi quando andò a trovare Anita sotto i riflettori era già sentimentalmente impegnato con un'altra donna.

La segnalazione di Marzano

Terminato il GF Anita Olivieri e Alessio Falsone hanno proseguito la frequentazione ma il 27 maggio l'ex gieffino ha comunicato sui social la fine della relazione.

Secondo quanto riportato dalla blogger Deianira Marzano, pare che la liaison sia giunta al capolinea per la presenza di una terza persona: "Perché Anita continua a parlare del suo ex Edoardo quando pare che con Alessio sia finita perché si sentiva con un'altra?". Ovviamente si tratta solo di una supposizione perché né Olivieri né Falsone hanno confermato la seguente versione dei fatti.