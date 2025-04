Nelle puntate della seconda stagione di Tradimento, Tolga diventerà padre. Lui e Selin accoglieranno nella loro famiglia una bambina in affido. Per lui sembrerà la scelta più giusta per ricominciare, dopo il rifiuto di Oylum. Una scelta che si rivelerà corretta, fino a quando avrà l'opportunità di incontrare la sua ex, che lo vedrà per la prima volta con in braccio la sua bambina. È naturale che la situazione non lo lascerà indifferente, anzi, sarà profondamente turbato.

Tolga fallisce nel tentativo di riconquistare Oylum

Tolga non riuscirà nel suo intento: riconquistare Oylum.

Ci proverà in tutti modi: promettendole un futuro roseo e di essere il perfetto padre per il piccolo Can. Se solo lui sapesse che è il padre biologico del bambino, ma purtroppo non è così. Farà anche una cosa che non rientra proprio nei suoi canoni: assoldare degli uomini per un attacco armato a villa Dicleli e portare via Oylum, ma Tolga rimarrà in mano un pugno di mosche, perché Oylum non darà adito al suo atteggiamento violento e non vorrà più sentire parlare di lui, al punto che sceglierà di diventare la moglie di Kahraman.

Tolga sceglie la via 'facile' e propone a Selin di adottare un bambino

Tolga dovrà rendersi conto di una cosa: la sua vita sarà senza Oylum. Dovrà farsene una ragione e ricominciare a vivere, magari iniziando a chiedere il divorzio a Selin, visto che non ne è mai stato innamorato.

Invece, Tolga sembrerà scegliere la via più "facile": tornare dalla moglie e, addirittura, proporle di adottare un bambino.

Ovviamente, lei sarà al settimo cielo: non solo riuscirà a stare nuovamente con Tolga, ma avrà anche la possibilità di diventare madre, il sogno della sua vita. Il prossimo passo da fare insieme sarà andare in un orfanotrofio e presentare la propria candidatura.

Gli assistenti sociali li porranno di fronte a un problema: al momento, non è possibile procedere con l'adozione, Tuttavia, se vogliono, possono accogliere nella loro famiglia un bambino in affido. Tolga e Selin non ci rifletteranno a lungo e accetteranno subito questa proposta.

Tolga incontra Oylum all’hotel con la bambina, un incontro che lo scuote

Si recheranno insieme in orfanotrofio per prendere la bambina, che ha solo pochi mesi. La prima cosa che vorranno fare insieme a lei sarà andare a trovare il nonno Oltan, che continua a soggiornare nell'hotel della famiglia Dicleli. Proprio in quel momento, in hotel, ci sarà anche Oylum, che con il piccolo Can andrà a trovare Kahraman.

Tolga aspetterà l'ascensore insieme a Selin e la bambina e, sicuramente, non si sarebbe mai aspettato che da quelle porte potesse uscire Oylum. La ragazza non si farà vedere minimamente turbata alla vista della bambina, ma chissà che cosa covi dentro. Guarderà Tolga e gli augurerà tutta la felicità possibile.

In tutta questa vicenda, sarà proprio Tolga a restare turbato e faticherà a togliere gli occhi di dosso a Oylum. Dentro di sé, ha sempre sperato che, prima o poi, avrebbe potuto tenere in braccio il loro bambino.