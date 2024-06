Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 9 previste da settembre su Rai 1 è previsto il ritorno in scena di Matteo Portelli [VIDEO], interpretato da Danilo D'Agostino.

Dopo la sua partenza per Parigi, dove aveva deciso di accompagnare Maria per supportarla nella sua nuova iniziativa professionale, Matteo rimetterà piede a Milano e non si esclude che uno dei motivi possa essere legato all'astio che nutre nei confronti di Umberto Guarnieri.

Umberto aveva ricattato Matteo e ingannato Marcello nell'ottava stagione

Nel corso dell'ottava stagione Umberto ha costretto Matteo a subire un infido ricatto per far sì che la mamma ottenesse le dovute cure mediche in America.

Portelli, pur di vedere Silvana stare meglio, ha accettato di andare contro il fratello Marcello ingannandolo sui rischi dell'affare Hofer.

Barbieri, alla fine, è stato truffato da Umberto e Matteo non ha potuto fare altro che assistere a tale situazione senza batter ciglio, sentendosi in colpa nei suoi confronti, ma pensando che si è comportato in questo modo non per fargli dal male, ma solo per il bene della sua mamma.

Matteo Portelli torna e vuole vendicarsi di Umberto Guarnieri: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 9

Con le trame della nona stagione, però, Matteo potrebbe iniziare a covare un profondo astio nei confronti di Umberto, al punto da decidere di fargliela pagare.

In questo modo finirebbe per rientrare a Milano, dopo un breve soggiorno a Parigi, anche per poter vendicarsi di Umberto.

Lo scopo del ragazzo potrebbe essere quello di allearsi con Marcello per fare in modo che Guarnieri paghi per le sue cattive azioni.

I due potrebbero unire le loro forze per cercare di colpirlo sul piano degli affari e portarlo su una cattiva strada, intenzionati a fargli perdere dei soldi e magari a colpire anche le vendite della sua Galleria Milano Moda, aperta proprio di fronte al Paradiso delle signore.

I fan della soap sognano una punizione nei confronti di Umberto Guarnieri

Una vendetta che renderebbe entusiasti i fan della soap opera di Rai 1, molti dei quali da tempo sono stufi del comportamento di Umberto, eccessivamente prepotente nei confronti dei suoi avversari.

Il sogno dei fan sarebbe quello di assistere a un cambio rotta nella nona stagione, e magari vedere che Umberto possa finalmente avere la peggio pagando il suo conto con la giustizia per le malefatte compiute nei confronti di coloro che considerava dei nemici da "far fuori" a tutti i costi.