Emir rischierà di far morire sua madre togliendole l'ossigeno, ma Nihan interverrà in tempo per fermarlo: "Sei un animale", urlerà la donna. Le anticipazioni di Endless Love di venerdì 7 giugno spiegano che Emir irromperà nella stanza di sua madre Mujgan per avere notizie sul fratello che ha appena scoperto di avere. La donna non potrà parlare a causa della sua immobilità e la rabbia di Emir esploderà.

La rabbia incontrollabile di Emir

Dopo aver appreso da Kemal di avere un fratello, Emir andrà su tutte le furie. L'uomo affronterà con durezza Galip che si giustificherà con lui dicendo che Mujgan lo aveva tradito e che il fratello di cui si parla non è un Kozcuoğlu.

Turbato dalla notizia e in preda alla confusione, Emir si recherà dalla signora Mujgan e manderà via la servitù per restare da solo con lei. L'uomo sarà molto teso e con rabbia toglierà la maschera dell'ossigeno a sua madre, sperando che lei possa dirgli qualcosa. "Hai un altro figlio, non negarlo", dirà Emir. "Di chi è questo bambino?", insisterà ancora, "Secondo mio padre è del tuo amante, secondo il mio nemico è di mio padre". La donna, tuttavia, non sarà in condizione di rispondere e la mancanza di ossigeno la farà respirare a fatica. "Rompi il sortilegio e rispondimi" ordinerà Emir sempre più stizzito. Non avendo nessuna risposta Kozcuoğlu rimetterà la maschera dell'ossigeno a sua madre premendola forte sul suo viso.

"Lo ami più di me?", chiederà ancora urlando. Non avendo nessuna risposta, Emir toglierà la maschera a sua madre che farà fatica a respirare e rischierà di morire. In quel momento arriverà Nihan che si renderà conto della sofferenza di Mujgan e correrà in suo aiuto.

L'arrivo di Nihan sarà decisivo per Mujgan

"Lasciala andare, la ucciderai!" urlerà Mujgan a Emir che invece le chiederà di non intromettersi tra lui e sua madre.

"Sei un animale" urlerà Nihan a suo marito e dopo essersi liberata di lui andrà subito da Mujgan a rassicurarla. "Non aver paura, Kemal troverà tuo figlio prima di Emir", dirà Nihan alla donna che inizierà a calmarsi grazie alle sue parole. Nel frattempo Kemal tornerà dalla signora Nursen e le chiederà notizie del figlio di Mujgan.

La donna riferirà che Galip non è mai stato tradito e che il bambino in questione era suo figlio. Il padre di Emir, invece, intimerà ad Hakki di licenziare subito Kemal che sta creando molti problemi alla sua famiglia. Lo zio di Asu, tuttavia, non si piegherà a questa richiesta e risponderà per le rime, rivelando che presto le sue quote saranno trasferite a sua nipote e a Kemal.

Nursen ha rivelato il grande segreto di Galip

Nelle puntate precedenti, Kemal, Nihan e Zehir si sono messi sulle tracce di Nursen. Quest'ultima lavorava per Mujgan come assistente ed è stata testimone del suo presunto tentato suicidio. Kemal ha fatto fatica a conquistare la fiducia della donna, ma alla fine è riuscito a farla parlare.

"Non è stato un suicidio" ha rivelato Nursen, raccontando che Galip credeva di essere stato tradito da sua moglie e l'ha spinta dal balcone. Nursen, inoltre, ha rivelato che Mujgan ha dato alla luce un bambino che secondo Galip era nato dal suo tradimento. Kemal è corso subito da Emir a raccontargli il segreto di suo padre, causando una crisi nella famiglia Kozcuoğlu.