Vittorio Conti potrebbe tornare a Milano nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 9 per far scagionare la sua amata Matilde dopo la denuncia per adulterio da parte del marito Tancredi.

A lanciare un piccolo spoiler su quanto succederà nel corso delle puntate autunnali è stato Roberto Farnesi, condividendo sui social parte di un copione in cui emerge che ci sarà un incontro tra Vittorio e Tancredi.

Vittorio aveva lasciato Milano per stare con l'amata Matilde

Nelle puntate conclusive della passata stagione, Vittorio aveva scelto di lasciare la direzione del negozio per volare in Olanda assieme alla sua amata Matilde e in tal modo metterla in salvo.

La donna, infatti, si ritrovò a fare i conti con una denuncia inaspettata da parte del marito Tancredi, intenzionato a metterla nei guai per la sua relazione con Vittorio.

In un primo momento Tancredi lasciò intendere a Matilde di essere felice per la sua nuova vita ma, in realtà, stava tramando una vendetta alle sue spalle per far sì che finisse in galera.

I due innamorati furono così costretti a lasciare Milano in gran segreto, potendo contare sull'aiuto di Marta Guarnieri che li aiutò a fuggire via al più presto. Alla fine della stagione, Farnesi aveva annunciato di volersi prendere una pausa dal personaggio di Conti ma aveva anche detto che non sarebbe stato un addio definitivo. Questo - e le immagini del copione che parlano di incontro tra Conti e Tancredi - fanno pensare che Vittorio potrebbe tornare anche solo per una puntata.

Vittorio ritorna per far scagionare Matilde: ipotesi trame Il Paradiso delle signore 9

Nel corso della nona stagione ci sarà un incontro tra Tancredi e Vittorio, così come anticipato da Roberto Farnesi sui social. Si tratta di un incontro che potrebbe avvenire off screen, certamente, quindi non essere mostrato, ma nulla e certo e Farnesi potrebbe fare una brevissima apparizione e a questo punto non si esclude che Vittorio possa ritornare per una sola puntata a Milano, proprio per avere un confronto chiarificatore con Tancredi e cercare di trovare una soluzione ai problemi giudiziari di Matilde.

Conti potrebbe chiedere al suo nemico di ritirare la denuncia nei confronti di Matilde e mettere da parte l'astio che cova nei suoi confronti, speranzoso del fatto che il tempo abbia lenito le sue ferite e che ormai sia pronto anche lui ad andare avanti.

Un breve ritorno che permetterebbe a Vittorio di affacciarsi per qualche ora anche all'interno del suo amato Paradiso delle signore, per constatare come stia andando avanti la gestione del negozio nelle mani di Tancredi e Marcello.

La scelta di Alessandro Tersigni ha amareggiato i fan

Del resto Alessandro Tersigni, quando ha annunciato la sua uscita di scena dalla soap, ha precisato che non sarebbe stato un addio definitivo non escludendo dunque un possibile ritorno.

Un cameo dell'attore renderebbe sicuramente felici i tantissimi appassionati della soap che, ancora oggi, fanno fatica ad accettare la scelta di prendersi un periodo di pausa assunta dall'attore: stando a quando dichiarato Tersigni iniziava infatti a soffrire i frenetici ritmi imposti dalla serie che va in onda ogni giorno nel pomeriggio di Rai 1.