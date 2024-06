La morte di Pia nelle puntate La Promessa in onda in Spagna porta con sé un alone di mistero. Le ultime anticipazioni raccontano come sono andate davvero le cose: Pia non è morta e ha inscenato la sua dipartita per fare in modo che Gregorio stia lontano da Dieguito. Pia si sta nascondendo in una fredda grotta e Jana si prende cura di lei, con la complicità del buon Romulo. Petra è però in agguato e ha già iniziato a maturare dei sospetti: il timore è che possa scoprire il nascondiglio di Pia.

Pia non è morta: anticipazioni La Promessa delle puntate dalla Spagna

Nelle ultime puntate della soap andate in onda in Spagna, Petra ha visto Jana uscire dalla villa dalla porta di servizio e si è insospettita. Come mai era vestita con abiti civili? Inoltre aveva con sé una cesta, altro dettaglio che ha messo in allerta la perfida Petra. Ha cercato di scoprire dove andasse Jana e a quel punto è intervenuto Romulo, che l'ha messa a tacere dicendo che Jana sarebbe andata in città a fare una commissione per lui.

La destinazione di Jana è una grotta nella quale è nascosta Pia, che ha inscenato la sua morte sperando che Gregorio stia lontano da Dieguito.

Jana si sta prendendo cura di Pia, che in lacrime ha il terrore che il suo sacrificio sia vano.

Petra in agguato

Tutto ciò dimostra che Romulo e Jana avevano un piano segreto per salvare Pia dalla minaccia di Gregorio. Petra è però in agguato e sta cercando in tutti i modi di far sì che Gregorio prenda Dieguito. Jana dovrà essere molto brava a non farle scoprire la verità.

Non c'è solo Petra a costituire un pericolo per Pia.

Se Cruz venisse a sapere che la sua domestica ha escogitato un piano del genere, potrebbe rivalersi su Dieguito, come del resto aveva già fatto in passato, obbligandola a farlo vivere lontano da lei in cambio del suo mantenimento.

Romulo e Jana complici nell'inscenare la morte di Pia

Nelle puntate precedenti, Pia era stata trovata priva di sensi nella sua stanza con accanto a sé un barattolo di cicuta.

Alonso e Cruz hanno dato l'ordine di non divulgare la notizia, temendo conseguenze per la loro famiglia. La servitù invece ha voluto omaggiare Pia con una veglia funebre, anche contro la volontà di Petra.

Solo con la messa in onda delle ultime puntate in Spagna si è appurato che si trattava di un piano messo a punto da Jana e Romulo per far credere a Gregorio che Pia fosse morta. Probabilmente Petra non si fermerà davanti a nulla e che con la sua solita invadenza potrebbe riuscire a capire che Pia è viva. Le conseguenze sarebbero gravi, in primis per Dieguito, da sempre in mezzo a intrighi e lotte di potere.