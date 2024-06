Le trame spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Candela avrà una gradita sorpresa dopo aver superato un difficile momento in seguito al rapimento del piccolo Diego. La cuoca della tenuta riceverà una proposta di matrimonio da parte di Carlos (Ramon Ibarra), che la coglierà di sorpresa. L'amica di Simona però dimostrerà di avere qualche dubbio se accettare o meno la richiesta del suo maestro.

Anticipazioni La Promessa: Candela si sente in colpa dopo il rapimento di Diego

Tutto inizierà quando il piccolo Diego scomparirà nel nulla dopo il parto.

Candela (Teresa Quintero) si sentirà in colpa per il rapimento del bambino poiché si era addormentata per alcuni minuti durante il suo turno di sorveglianza. Carlos a questo punto starà vicino alla cuoca convincendola che presto il responsabile del fatto verrà affidato alla giustizia. Candela potrà tirare un sospiro di sollievo quando Diego tornerà a casa grazie a un piano messo appunto da Manuel, Abel e Jana. I tre personaggi infatti ritroveranno il figlio di Pia all'interno di un convento dov'era stato portato dopo essere venuto alla luce. Per questo motivo, il bambino verrà riconsegnato alla madre, che lo conoscerà per la prima volta poichè era finita in coma dopo il parto difficile.

Candela riceve una proposta di matrimonio da Carlos

Nel frattempo Candela passerà sempre più tempo con Carlos finendo per ricevere una proposta di matrimonio da lui. La donna inizialmente scapperà per poi tornare sui suoi passi dando il suo consenso al maestro. Nonostante questo, Candela mostrerà delle perplessità quando ammetterà a Simona di non essere pronta alla vita matrimoniale.

Per questo motivo la donna chiederà a Carlos del tempo accettando però di passeggiare per i territori dei Lujan al suo fianco. La cuoca però non uscirà da sola ma accompagnata da Simona e Lope che manderanno a monte i propositi amorosi del maestro.

La Promessa cambia orario di messa in onda

Mediaset ha annunciato una nuova variazione d'orario per La Promessa.

Lo sceneggiato ambientato in Spagna cambierà la sua messa in onda complice la fine della fascia quotidiana dell'Isola dei famosi, che chiuderà i battenti il 5 giugno con la finale dove verrà proclamato il vincitore.

Di conseguenza gli episodi che i telespettatori assisteranno dal 6 giugno su Canale 5 cominceranno a partire dalle 14:50 fino alle 17 quando Myrta Merlino condurrà un nuovo appuntamento con Pomeriggio Cinque. La conduttrice chiuderà il sipario con questa stagione del suo contenitore pomeridiano il prossimo 14 giugno, una settimana più tardi rispetto al calendario iniziale (7 giugno).