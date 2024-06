Deva sarà lontana dal suo fidanzato Mert a causa di Gülcemal nella prima puntata de La rosa della vendetta in onda venerdì 7 giugno in prima serata. Le anticipazioni spiegano che l'uomo scoprirà che sua sorella Gulendam è incinta di Mert e costringerà i due a sposarsi. Per Gülcemal, appena tornato a Bursa, l'obiettivo principale resterà la vendetta contro sua madre Zafer, colpevole di averlo abbandonato da piccolo.

Gülcemal, un uomo segnato da un passato difficile

Si partirà dalla storia di Gülcemal che quando era un bambino è stato abbandonato con suo padre da sua madre Zafer.

Quest'ultima era considerata la donna più bella di Bursa e avendo sposato un uomo che non amava ha preferito lasciare la sua famiglia per seguire il suo grande amore. Il padre di Gülcemal ha sofferto così tanto da togliersi la vita, lasciando il protagonista e sua sorella da soli. Gülcemal per vendicarsi ha ucciso l'amante di sua madre che non ha esitato a maledirlo: "Nessuna donna ti amerà mai". Nella prima puntata de La rosa della vendetta, Gülcemal, ormai adulto e ricco, tornerà a Bursa per trovare Zafer e vendicarsi di lei. L'uomo inizierà da Deva, la tessitrice che lavora per sua madre, e sarà disposto a tutto per obbligarla a lasciare il suo posto per passare alle sue dipendenze. Nel frattempo Gulendam, la sorella di Gülcemal , scoprirà di essere incinta di Mert, un uomo appena conosciuto e fidanzato con Deva.

Un matrimonio obbligato per Mert

Mert non prenderà affatto bene la notizia della gravidanza e intimerà a Gulendam di non farsi più vedere perché lui sposerà la sua fidanzata. Gülcemal salverà sua sorella da un incidente, ma quando la porterà in ospedale scoprirà che è incinta e farà di tutto per scoprire chi sia il padre del bambino.

Mert non potrà sfuggire alle sue responsabilità, perché Gülcemal non gli lascerà scelta e lo obbligherà a sposare sua sorella subito. Nel frattempo, Deva, ignara di tutto, continuerà ad aspettare invano il suo fidanzato, il quale non tornerà perché si troverà già in luna di miele con Gulendam. Gülcemal, inoltre, sequestrerà Deva e suo padre imponendole di fare tutto quello che le chiederà.

Canale 5 punta sulle dizi turche per l'estate

Gülcemal è il titolo originale de La rosa della vendetta, la nuova serie tv turca che andrà in onda il venerdì sera su Canale 5. Sulla scia del successo di Terra amara, Mediaset spera di conquistare una buona fetta di pubblico in prima serata. Il protagonista maschile, Gülcemal, è interpretato da Murat Ünalmış che era Demir in Terra amara, mentre il ruolo di Deva spetta a Melis Sezen, l'attrice di Deren in Come sorelle.

Gülcemal non ha ottenuto il successo sperato in Turchia e probabilmente per questo motivo non c'è stata una seconda stagione. Questa comunuqe non sarà l'unica dizi turca che il pubblico vedrà in estate: presto si aggiungerà anche Segreti di famiglia, che vede protagonista Kaan Urgancıoğlu, ossia l'attore che interpreta Emir di Endless Love.