Zeynep non avrà vita facile nelle puntate della seconda stagione di My home my destiny. Mehdi si comporterà con lei come una sorta di "marito padrone" e le chiederà di abbandonare il lavoro, cosa che lei non farà. Per questo motivo, con l'aiuto della sorella Müjgan, la rinchiuderà in casa. Sarà un momento molto duro per Zeynep, anche perché le tornerà in mente quando il padre la segregava in casa per impedirle di andare a scuola.

Mehdi affronta Burhan e finisce in carcere per aggressione

Se nel finale della prima stagione di My home my destiny il matrimonio tra Zeynep e Mehdi sembrava procedere a gonfie vele, nella seconda le cose cambieranno radicalmente.

Zeynep sarà più indipendente visto che troverà lavoro nello studio dell'avvocato Barış, cosa che porterà Mehdi a sentire la moglie sempre più lontana.

Assumerà un atteggiamento possessivo, che verrà causato anche dal ritorno di Burhan, suo acerrimo nemico nonché ex fidanzato della sorella Müjgan. I due avranno uno scontro che porterà Burhan in ospedale e Mehdi in carcere. Zeynep si recherà da Burhan proprio per chiedergli scusa per ciò che ha combinato il marito, cosa che farà perdere il controllo a Mehdi.

Mehdi rinchiude Zeynep in casa grazie all'aiuto di Müjgan

Oltre a tutto ciò, Müjgan rivelerà a Mehdi che Zeynep è rientrata tardi da lavoro e che è stata accompagnata da un uomo. Lui chiederà alla moglie di abbandonare lo studio, ma lei non avrà la benché minima intenzione di farlo.

"Non puoi limitarmi", dirà al marito, così Mehdi penserà bene di comportarsi da "marito padrone".

Zeynep una mattina si sveglierà come al solito per andare al lavoro, ma troverà la porta di casa chiusa. "Non puoi andare allo studio - rivelerà Müjgan - l'ha deciso Mehdi, io eseguo solo i suoi ordini". Zeynep, come furia, vedrà Mehdi fuori dalla porta e bussando alla finestra gli implorerà: "Ti prego apri, fammi uscire".

Lui non le darà ascolto e se ne andrà via. Zeynep vivrà come una sorta di déjà vu, ricorderà quando il padre le impediva di andare a scuola richiudendola in casa. Si farà prendere dal coraggio e dalla cassetta degli attrezzi prenderà un martello e inizierà a rompere la maniglia della porta, fino a quando riuscirà ad aprirla.

Prenderà le sue cose e andrà al lavoro, infrangendo l'ordine che le ha dato il marito, così la ragazza riuscirà ad assaporare la sua libertà.

L'appuntamento con My home my destiny terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per tutta l'estate con la seconda stagione. I telespettatori avranno modo di ritrovare dei volti già conosciuti: Zeynep è interpretata da Demet Özdemir, la Sanem di DayDreamer - Le ali del sogno, mentre İbrahim Çelikkol (l'Hakan di Terra amara) presta il volto a Mehdi.