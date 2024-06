Tra i protagonisti di Temptation Island 2024 c'è anche la coppia composta da Jenny Guardiano e Tony Renda. Quest'ultimo, dopo essere arrivato nel villaggio dei fidanzati, ha subito fatto una confidenza alle telecamere pensando che il video non venisse poi mostrato alla sua compagna: "Avevo una doppia vita fino a qualche anno fa, avevo un Mr Hyde che prendeva il sopravvento". Vedendo il filmato la 25enne ha avuto una crisi di pianto.

Le parole di Tony Renda

Giovedì 27 giugno è stata trasmessa la prima puntata di Temptation Island e come rivelato dal conduttore Filippo Bisciglia a differenza del passato i protagonisti si sono subito esposti.

Poco dopo essere arrivato nel villaggio dei fidanzati, Tony Renda ha così fatto una confidenza personale alle telecamere: "Avevo una doppia vita fino a qualche anno fa, avevo un Mr Hyde che prendeva il sopravvento". Il 41enne ha riferito che la compagna non ha mai scoperto i suoi tradimenti poiché è sempre stato abile a mentire: "Lei lo immagina ma non ha mai avuto la certezza". Tony ha spiegato che quando la fidanzata è presente in discoteca lui non riesce ad essere sé stesso, ma le cose cambiano quando lei non è presente: "Quando non c’è con le ragazze ho un approccio diverso, come se ci stessi provando". Prima di concludere Renda ha ammesso di non portare con se Jenny nei viaggi all'estero per poter essere se stesso: "All'estero prevale Mr Hyde".

La doppia vita di Tony alias Mr. Hyde #tempationisland pic.twitter.com/jAOthvAoAN — Valentina Federici (@Vale_Rici) June 27, 2024

Jenny: 'Ma lui lo sa che queste cose le vedo?'

Terminato il video del fidanzato, Jenny Guardiano ha chiesto alle altre fidanzate: "Ma lui lo sa che queste cose le vedo? Secondo me no". In successione la diretta interessata è scoppiata in lacrime e nel tornare sull'argomento ha cercato di dare una spiegazione alle parole del 41enne.

A differenza di Alessia Pascarella, la 25enne ha preferito non richiedere un falò di confronto anticipato per constatare fino a che punto il compagno possa spingersi davanti alle telecamere: "È una persona cattiva perché sapeva che prima o poi avrei visto il video" ha concluso Jenny.

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito alle dichiarazioni di Tony Renda, sulla pagina ufficiale del programma diversi utenti hanno espresso un commento.

Uno ha ironizzato sull'aspetto fisico del 41enne: "Le tentatrici preferirebbero solo buttarsi in mare e non tornare più". Un altro ha aggiunto: "Capitolo 1: Tony, l’alter ego Mister Hyde e i caffè diminuiti".

Una telespettatrice invece ha affermato: "Già è tanto che Tony abbia una fidanzata". Un ulteriore utente ha commentato: "Io voglio conoscere queste che facevano la doppia vita con Mr Hyde". Infine c'è chi ha ironizzato sull'intesa nata tra Tony e Lino (fidanzato di Alessia): "Sono diventati amici perché sono due traditori seriali".