Un'altra coppia che si è formata nel corso dell'edizione 2023/2024 di Uomini e donne si è separata. Mentre rispondeva alle domande dei fan su Instagram, Milena Parisi ha annunciato la fine della relazione con Mario Verona, che però definisce un suo "nuovo amico". La dama e il cavaliere si sono frequentati per qualche mese, ma con lo spegnimento delle telecamere il loro rapporto non è decollato.

La risposta che coglie alla sprovvista i fan

Milena ha deciso di rispondere alle domande dei follower su Instagram e ne ha approfittato per aggiornarli sulla sua situazione sentimentale.

A chi le ha chiesto come vanno le cose con Mario dopo la fine di U&D, ad esempio, la dama ha fatto sapere: "Un amico in più".

La frequentazione che è iniziata all'interno degli studi Elios qualche mese fa è finita, ma Milena sembra non nutrire nessun rancore nei confronti di Mario.

"Sono single", ha aggiunto sempre nella chiacchierata virtuale che ha avuto con le persone che la seguono su Instagram.

Milena non è scesa nei particolari in merito alla rottura con il cavaliere, ha preferito non svelare il motivo per il quale il rapporto che è nato in tv non è decollato una volta terminate le registrazioni.

Il legame tra alti e bassi

Milena e Mario sono stati protagonisti dell'ultima parte dell'edizione 2023/2024 di U&D- Maria De Filippi ha dato spazio al rapporto tra i due soprattutto ad aprile e a maggio, fino alla fine delle riprese della stagione.

Il cavaliere non si è mai sbilanciato in modo netto nei confronti della dama, anzi ha frequentato anche altre persone nello stesso periodo e questo ha spinto gli opinionisti Gianni e Tina a metterlo in discussione.

La simpatia che Mario ha dimostrato di avere, però, gli ha risparmiato molte critiche e anche la conduttrice ha commentato con il sorriso alcuni suoi comportamenti un po' incoerenti.

Nel corso dell'ultima registrazione, però, Mario si era detto pronto a continuare la conoscenza con Milena lontano dai riflettori e almeno inizialmente ha mantenuto la promessa, perché sui social sono apparse foto dei due insieme in Sicilia.

Gli sviluppi lontano dalle telecamere

Da quando è iniziata la pausa estiva di U&D sono cambiate molte cose nelle vite di alcuni protagonisti del cast.

Milena e Mario si sono detti addio proprio come Marco Antonio ed Emanuela, mentre Riccardo Guarnieri ha presentato la fidanzata ai fan postando su Instagram la prima foto di coppia.

Anche Armando Incarnato avrebbe trovato l'amore: recenti segnalazioni sostengono che il cavaliere starebbe insieme a Noemi, una ragazza di circa 20 anni più giovane con la quale sarebbe stato visto sia in Calabria che a Napoli.

Proseguono le altre le relazioni nate quest'anno come quella tra Alessio e Claudia, tra Maura e Gianluca, tra Roberta e Alessandro.