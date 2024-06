Proseguono gli intrighi di Un posto al sole anche nella settimana dal 10 al 14 giugno: Clara non vivrà serenamente il giorno delle sue nozze con Eduardo perché a preoccuparla sarà l'incognita rappresentata da Alberto. Guido prenderà la decisione di allenarsi e Claudia gli farà compagnia, ma un terzo incomodo finirà per mettersi in mezzo ai due. Viste le critiche condizioni di Luca, Ornella vorrà che l'uomo lasci il lavoro. Intanto Jimmy litigherà con suo padre a causa di Valeria, la quale intende partire nuovamente in viaggio con lui.

Lara prende una decisione su Tommaso, Ida presa in contropiede da Diego

Lara interagirà nuovamente con Ida e questa volta prenderà una decisione in merito alla proposta di testimoniare nella causa su Tommaso. La donna è tornata in una veste tutta nuova, promettendo di essere cambiata e, soprattutto, pentita per il male fatto in passato: sarà intenzionata ad agire per il bene del piccolo Tommaso, ma per farlo dovrà prendere o le parti di Ida o quelle di Ferri. Proprio quest'ultimo vivrà una settimana di crisi interiore, in quanto sarà preoccupato all'idea che gli venga portato via il bambino. Stanca dell'intera situazione, Marina deciderà di parlare con suo marito.

Poco dopo Raffaele e i suoi cari si sentiranno sollevati perché Roberto ritirerà la denuncia contro il portiere.

Nonostante ciò, non si fermerà la battaglia di Diego e Ida per avere Tommaso. Mentre il figlio di Raffaele arriverà a fare una proposta destinata a prendere in contropiede Ida, Ferri farà di tutto pur di evitare il peggio.

Clara preoccupata nel giorno del matrimonio per via di Alberto

Spazio anche al matrimonio di Clara ed Eduardo.

Dopo una lunga attesa, la coppia sarà pronta a vivere insieme per sempre, diventando marito e moglie. Tuttavia, l'incertezza su un'eventuale mossa di Alberto perturberà l'animo della sposa. L' avvocato sarà contrario all'idea che Clara possa entrare nel programma di protezione testimoni, in particolare perché porterebbe con sé anche suo figlio Federico.

Le condizioni di salute di Luca verranno alla luce del sole e Ornella non approverà il fatto che l'uomo continui a fare il suo lavoro in ospedale. La malattia che lo ha colpito è degenerante e invalidante, per questo motivo la dottoressa Bruni temerà ripercussioni sui pazienti e ne parlerà con De Santis.

Niko e Valeria saranno pronti a fare un viaggio, lasciando Jimmy a Napoli. Il ragazzino non sarà felice che suo padre si allontani e questo causerà una lite tra i due. Giulia, preoccupata per la situazione, questa volta non saprà che cosa fare per confortare il nipotino.

Guido e Claudia decideranno di allenarsi insieme, ma finiranno per fare i conti Mariella che rovinerà l'atmosfera.

Spazio anche a Rossella, che di recente si è ritrovata a fare i conti con il risveglio di Diana e il ritorno di Virginia nella vita di Riccardo.

Nunzio, sempre più concentrato sull'architetta, finirà per fare un tira e molla con Rossella. Andrà meglio, invece, tra Michele e Silvia, i quali mostreranno un crescente affiatamento e organizzeranno una vacanza insieme.

Ipotesi future, Michele e Silvia possono risposarsi

Dopo un periodo di lontananza, in cui Silvia e Michele avevano anche divorziato, la coppia si è riavvicinata. I due ex coniugi hanno capito di amarsi ancora, decidendo di darsi un'altra possibilità. Prossimamente si vedranno Silvia e il giornalista felici e innamorati, progettando le vacanze estive.

Visto l'andamento delle cose, non è da escludere che i due possano decidere di risposarsi per la seconda volta: il lieto evento potrebbe avvenire tra l'autunno e l'inverno prossimo. Ma Silvia e Michele potrebbero anche decidere di lasciare le cose così come stanno,l attualmente, restando insieme come conviventi.