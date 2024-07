Nelle puntate di Endless love in onda dal 5 al 9 agosto ci si avvicina sempre di più al finale della prima stagione. Ci sarà una notizia che scombussolerà l'animo della povera Nihan: scoprirà da Emir che Kemal sta per sposare Asu. L'uomo infatti, anche se di nascosto, ha assistito alla proposta che Kemal ha fatto a sua sorella.

Dove eravamo rimasti

Kemal ha scoperto da Asu che il figlio di Zeynep potrebbe essere di Emir, cosa che ha scatenato la sua ira funesta, soprattutto perché sarebbe stata Nihan a mettere la voce in giro, anche se la ragazza ovviamente negherà.

Una situazione al limite del surreale che porterà diverse conseguenze, tra cui la fuga di Ozan e Zeynep, e il fidanzamento tra Kemal e Asu.

Lunedì 5 agosto: Ozan vuole fare il test di paternità

Zeynep non vorrà più tornare a vivere a casa Sezin, dopo che Nihan ha fatto venire fuori il fatto che il bambino che aspetta potrebbe essere di Emir. Ozan si arrabbierà molto per questo, così Emir gli proporrà una soluzione per rimediare a tutti i problemi: lasciare Istanbul e scappare con Zeynep altrove. Il ragazzo, però, sa che non può lasciare la Turchia, visto che è in attesa di processo per l'omicidio di Linda, Emir si dirà pronto ad aiutarlo. Intanto Ozan vorrà fare un test di paternità per confermare che il figlio è suo, cosa che manderà in crisi Zeynep, ma Emir la rassicurerà: corromperà qualcuno per sabotare il test.

Martedì 6 agosto: Hakki vuole che Kemal sposi Asu

Zeynep sarà molto in ansia per quello che potrebbe succedere con il risultato del test di paternità, così proporrà a Ozan di scappare da Istanbul il prima possibile. Il ragazzo si farà travolgere dall'intraprendenza della moglie e chiederà aiuto a Emir per poter fuggire dalla città.

Asu, invece, riuscirà trovare il nascondiglio dello zio Hakki. I due avranno un confronto chiarificatore fino a quando Kemal la raggiungerà. Sarà in questa occasione che il signor Hakki gli farà una proposta: deve sposare Asu.

Mercoledì 7 agosto: Kemal chiede ad Asu di sposarlo

Kemal continuerà a pensare alla richiesta che gli ha fatto il signor Hakki, così andrà da Asu e le parlerà a cuore aperto.

Non le può promettere di amarla, perché sa perfettamente chi c'è nel suo cuore, però se vuole possono sposarsi, anche se il loro matrimonio potrebbe basarsi sull'infelicità. Ad Asu questo non interesserà, anzi accetterà ben volentieri di sposare Kemal.

Giovedì 8 agosto: Nihan scopre del matrimonio tra Kemal e Asu

Emir sarà presente a casa di Asu, anche se di nascosto, nel momento in cui Kemal le chiederà di sposarlo. Così la prima cosa che farà sarà andare dalla moglie per raccontarle quanto successo: "Il tuo ex Kemal si sposa con Asu". Ovviamente Nihan sarà disperata e crederà che Emir le stia dicendo una bugia, invece avrà la conferma della cosa da Leyla. Emir, intanto, svelerà a Ozan e Zeynep il loro piano di fuga: lasceranno la Turchia per scappare in Grecia, e poi girare tutta l'Europa.

Venerdì 9 agosto: Nihan partecipa alla festa di fidanzamento di Kemal

A casa di Kemal si svolgerà la sua festa di fidanzamento con Asu. Anche Nihan è stata invitata, ma non vorrebbe parteciparvi, invece alla fine arriverà sottobraccio insieme a Emir. Tutta vestita di nero, come se per lei fosse una sorta di lutto. Intanto Ozan e Zeynep saranno pronti per la loro fuga, che avrà luogo proprio quella sera.