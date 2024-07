Le anticipazioni delle puntate turche di Endless Love rivelano che Nihan si ritroverà prigioniera all'interno di una cella frigorifera.

La donna, per scoprire i piani diabolici di suo marito Emir che intende incastrare e mettere nei guai il rivale Kemal, si ritroverà a dover nascondersi all'interno di una cella che verrà chiusa con un lucchetto da uno dei complici del marito ignaro del fatto che ci sia qualcuno all'interno.

Emir vuole incastrare Kemal: anticipazioni turche Endless Love

Nel momento in cui Kemal farà sapere alla stampa che la mamma di Emir è ancora viva ed è stata nascosta per diversi anni dato che i suoi familiari hanno fatto credere a tutti che fosse morta, il marito di Nihan deciderà di mettersi all'opera per vendicarsi.

Quando il clamore dei giornali su tale notizia inizierà ad affievolirsi, deciderà di studiare un piano per incastrare Kemal e riuscirà a fare in modo che l'uomo si ritrovi vittima di una trappola.

Emir inscenerà il rapimento del padre Galip all'interno di un magazzino appartenente a uno degli alleati principali di Soydere.

Kemal finirà per cadere nella trappola e, quando si presenterà al magazzino, tutto sembrerà pronto per far sì che l'uomo sia considerato il responsabile di questo rapimento e paghi per quanto è accaduto. Un imprevisto, però, renderà vano l'arresto di Kemal dato che non verrà colto in flagranza di reato.

Nihan finisce prigioniera in una cella frigorifero

Le anticipazioni turche di Endless Love rivelano che, negli stessi momenti Nihan deciderà di seguire Emir, pronto a incontrarsi in gran segreto con il complice che ha assunto per incastrare Kemal.

Nihan farà grande attenzione a non farsi scoprire, ma finirà per urtare una scatola e finirà per fare tanto rumore, al punto da allarmare Emir e il suo fidato uomo.

Per non essere scoperta, Nihan non avrà altra scelta se non quella di nascondersi all'interno di una cella frigorifera, la quale poi verrà chiusa con un lucchetto dal collaboratore di Emir.

Nihan si ritroverà così prigioniera all'interno di questa cella e sarà costretta a chiedere aiuto a Kemal per essere liberata.

La soap turca, in autunno, torna anche nella fascia serale

Una seconda stagione scoppiettante che, gli spettatori di Canale 5, avranno modo di vedere nel corso della stagione 2024/2025.

L'appuntamento con gli episodi inediti è in programma non solo nella fascia del daytime pomeridiano, dalle 14:10 alle 14:45, ma tornerà anche nella fascia serale.

Alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset è stato confermato il ritorno della soap nel prestigioso slot già occupato in precedenza dopo Terra amara.