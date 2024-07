Manuel e Jana saranno protagonisti di una fuga romantica nella puntata de La Promessa in onda mercoledì 31 luglio. Le anticipazioni spiegano che i due innamorati potranno vivere la loro passione su una spiaggia paradisiaca senza pensare ad altro. Nel frattempo, Cruz e Jimena saranno infuriate per l'assenza del marchesino.

Il ballo in maschera riaccenderà la passione

Il momento tanto atteso dai fan de La Promessa arriverà molto presto e Manuel e Jana vivranno la loro passione in libertà. Tutto aveva avuto inizio al ballo in maschera che gli spettatori hanno potuto vedere nella puntata del 30 luglio, quando i due protagonisti, si erano fatti scudo con gli abiti per nascondere la loro identità per trascorrere del tempo insieme in pubblico.

Jana e Manuel, però, non si erano limitati a danzare nella folla e concedersi qualche bacio in disparte. Il marchesino, infatti, decidendo di seguire il suo cuore, aveva preso Jana fuggendo con lei in aereo. Nella puntata del 31 luglio, i due innamorati atterreranno su una spiaggia da sogno che lascerà a cameriera senza fiato. Jana guarderà il mare e avrà un po' paura, ma Manuel sarà pronto ad assicurarle che non la lascerà mai. Nonostante il posto paradisiaco e la presenza del marchesino, Jana resterà con i piedi per terra e ricorderà al suo amato che la loro è una storia d'amore impossibile. "Io sono solo una povera ragazza e tu sei l'erede del marchesato". Manuel, tuttavia, non si lascerà rovinare il momento da sogno che aveva progettato e inviterà Jana a vivere i suoi sentimenti senza pensare ad altro.

Il sogno di Manuel e Jana diventerà realtà

Manuel esprimerà tutto il suo amore a Jana, scusandosi per la distanza che a volte ha lasciato trasparire: "Ho lottato più per dimenticarti che per riaverti". La passione tra Jana e Manuel non tarderà ad arrivare, così come le promesse e le parole d'amore. La cameriera e il marchesino vivranno un sogno ad occhi aperti e per un giorno saranno davvero felici.

Nel frattempo, al palazzo, la loro assenza si farà sentire, sebbene Manuel abbia anticipato a Pia che Jana sarebbe andata ad aiutare i feriti di un incidente con Abel. Jimena sarà furiosa con suo marito e sfogherà la sua rabbia con i marchesi. Cruz non sarà da meno e quando scoprirà che Margarita ha incoraggiato la fuga di Manuel sarà ancora più contrariata.

La festa organizzata da Cruz al palazzo

Nelle puntate precedenti, la marchesa ha organizzato un ballo in maschera al palazzo. Maria ha pensato di approfittare della situazione per intrufolarsi nella festa e trascorrere un po' di tempo tra i nobili. Jana ha rimproverato la sua amica ma non è riuscita a fermarla, tanto che è stata costretta a seguirla per evitare che combinasse dei guai. Maria è diventata la regina del ballo, mentre Jana ha incontrato Manuel e si è lascata andare con lui a dei baci appassionanti. Anche Catalina ha approfittato della festa in maschera per avvicinarsi a Pelayo, mentre Jimena non ha voluto prendere parte al ricevimento.