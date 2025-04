Selin ammetterà le sue colpe a Oylum nelle prossime puntate di Tradimento: "Amavo Tolga sin dall'inizio".

Le anticipazioni rivelano che Selin arriverà a odiare Oylum al punto da mettere a rischio la sua vita con un video in cui la accusa di tradire Behram. Solo in un secondo momento, si renderà conto dei suoi errori e le chiederà scusa. Oylum, però, non sarà disposta a perdonarla.

Tolga sarà infelice con Selin

Le anticipazioni di Tradimento annunciano che Tolga sposerà Selin, ma il matrimonio si rivelerà un disastro. I due resteranno insieme tra alti e bassi, ma quando Selin si renderà conto che suo marito non l'ha mai amata, temerà di perderlo.

D'accordo con Oltan, fingerà di portare avanti una gravidanza e questo non farà altro che allontanare definitivamente suo marito. Tolga troverà la pancia finta e avrà una reazione furiosa con Selin. Durante il litigio, la ragazza cadrà dalle scale e passerà dei giorni in coma in ospedale. Tolga finirà in carcere con l'accusa di aver spinto sua moglie e da qui chiamerà Oylum, proponendole di scappare. Selin si riprenderà e farà scagionare Tolga, ma questo non basterà a placare la sua rabbia. Una volta tornato a casa, Tolga umilierà Selin dicendole che è stato un errore sposarla e lei a quel punto inizierà a meditare vendetta. La dolce ragazza, che tutti stanno conoscendo nelle puntate attualmente in onda in Italia, diventerà spietata nei confronti di Tolga e di Oylum, che considererà la sua rivale.

Conoscendo bene la famiglia malavitosa a cui appartiene Behram, Selin penserà di dare vita a uno scandalo per mettere nei guai Oylum.

Il pericoloso dispetto a Oylum

Nelle prossime puntate di Tradimento, Selin pubblicherà un video in cui parla di Oylum accusandola di infedeltà. "Behram è ancora vivo, ma lei esce con Tolga", dirà, invitando la famiglia Dicleli a reagirà per salvare l'onore.

Il messaggio di Selin arriverà alle orecchie sbagliate, perché un fanatico della famiglia Dicleli penserà di onorare la famiglia facendo rapire Oylum e dandole una lezione. Fortunatamente, la vicenda si concluderà nel migliore dei modi, perché Mualla e Kahraman riusciranno a raggiungere il rapitore prima che si scateni una tragedia.

Tutti, però, saranno consapevoli del grande pericolo a cui è stata esposta Oylum a causa di quel video. Selin sarà la prima a capire la gravità della situazione, che si recherà da Oylum per chiederle scusa. "Ho una voce in testa", dirà la ragazza, spiegando di avere dei problemi mentali dopo la perdita della sua bambina. Oylum suggerirà alla sua ex amica di farsi curare da uno psichiatra e le ricorderà che il suo comportamento nei suoi confronti è stato deplorevole. "Non lo nego, ero innamorata di Tolga sin dall'inizio", ammetterà Selin. Per Oylum, però, sarà troppo tardi per riuscire a perdonare e chiederà alla sua amica di tacere, ma lei continuerà. Selin racconterà che Tolga le aveva giurato di amarla, altrimenti non lo avrebbe mai sposato.

L'amicizia tra le due ragazze non tornerà mai più quella di prima. "Io non ti ho mai tradita", dirà Oylum, prima di voltare le spalle a Selin che scoppierà in lacrime.

L'amicizia di Oylum e Selin

Nelle puntate dell’inizio della stagione, Selin e Oylum erano migliori amiche. Le due condividevano ogni segreto ed erano come sorelle, ma l'amore ha complicato tutto. Oylum ha iniziato a frequentare Tolga e, in un primo momento, Selin sembrava appoggiare questa storia. Quando i due fidanzati litigavano, Selin cercava di mettere pace, ma in realtà, come ammesso da lei stessa, Tolga era già nei suoi pensieri. Dopo la rottura definitiva, Selin ha approfondito la sua amicizia con Tolga che alla fine ha ceduto e ha provato a voltare pagina con lei. Nelle puntate in onda in Italia, adesso Tolga e Selin si sono appena fidanzati ufficialmente e hanno conosciuto le rispettive famiglie.