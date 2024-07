Martina rischierà di passare la sua vita in convento nelle puntate La Promessa in onda in Spagna. Le anticipazioni raccontano ciò che succederà dopo che Martina e Curro scapperanno dal manicomio nella speranza di vivere la loro storia d'amore senza altri ostacoli. Così non sarà, perché quando il giovane rientrerà al palazzo e ammetterà di aver portato via la sua amata dal sanatorio, Ayala giocherà l'asso nella manica.

Ayala pretende che Martina finisca in convento

Curro ha messo alle strette Ayala dicendo che Martina non sarebbe tornata al palazzo se non avesse ritirato la sua denuncia.

Il Conte è rimasto stupito dal coraggio di Curro, non aspettandosi una reazione simile. Ciò che ha cambiato Curro è stata l'esperienza al fronte, che gli ha fatto capire quanto la vita sia preziosa e che vale sempre la pena di combattere per ciò che si desidera. Lontano dai suoi affetti, il suo amore per Martina è maturato, tanto da sfidare le convenzioni e la legge pur di salvarla.

Ayala tempesterà di domande Curro per farsi dire dove si trovi Martina, che non è ovviamente tornata alla villa per evitare di finire in prigione.

Capendo di non avere altra scelta, Curro accetterà di raccontare tutta la verità ad Ayala, a patto che ritiri la sua denuncia. Lui prometterà di non chiamare la Guardia civile, a patto che Martina entri in convento.

Cruz incastra Martina

Davanti a una prospettiva del genere, Curro non vorrà nemmeno sentire una parola di più e farà sapere ad Ayala che Martina non passerà mai la sua vita condannata in un triste convento. Il Conte gli risponderà che questa è l'unica - nonché ultima - possibilità che concederà a Martina per non denunciarla alla Guardia civile per tentato avvelenamento.

A quel punto entrerà in gioco Cruz, che escogiterà un piano per incastrare la povera Martina. Dirà a Curro che Ayala dimenticherà ogni cosa se Martina accetterà di sposarlo. Inutile dire che sarà irremovibile, già arrabbiata di suo per aver scoperto il tradimento di suo marito Alonso.

Il piano di Ayala

Non c'è stato alcun tentativo di avvelenamento da parte di Martina.

Nelle puntate precedenti, Petra, arguta come sempre, ha scoperto tutta la verità e Ayala è stato costretto a confermare i suoi sospetti. Fu lui a far trovare la bottiglietta di cicuta nella camera della ragazza, così da poter avere in mano le prove per condannarla e ricattarla.

Il suo obiettivo ultimo è quello di averla tutta per sé e Cruz lo sta aiutando, calpestando i sentimenti sia di Martina, trattata come merce da scambio, che di Curro, che ha rischiato la sua stessa vita per portarla via dal sanatorio, luogo in cui la mandò Ayala per punirla del suo rifiuto.