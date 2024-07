Le anticipazioni sulla seconda stagione de La rosa della vendetta rivelano che Zafer porterà avanti la sua vendetta nei confronti di Deva.

La donna, però, finirà per mettere a repentaglio non solo la vita della sua nemica, ma anche quella del figlio Armagan, il quale rischierà di morire per colpa di uno dei piani diabolici architettati dalla mamma insieme ad alcuni complici.

Zafer intende vendicarsi di Deva: anticipazioni La rosa della vendetta 2ª stagione

La vita di Armagan verrà stravolta nel momento in cui scoprirà che Zafer è la mamma di Gulcemal e Gulendam, e che li ha abbandonati quando erano piccoli per poter scappare via con il suo amante.

Una amara verità che spingerà il ragazzo a prendere le distanze dalla mamma, tanto da decidere di trasferirsi a casa di Deva, cosa che non piacerà per niente a Ibrahim, il quale non vorrà avere nulla a che fare con i figli di Zafer.

Tale situazione porterà Deva ad avere uno scontro con il padre, tanto da decidere di scappare via dalla sua abitazione portando via con se anche Armagan.

Deva, però, non sa che sulle sue tracce vi sono gli uomini di Zafer, incaricati dalla donna di agire al più presto per darle una lezione e provare a farla fuori. Quello che non sa Zafer è che in macchina con Deva è presente anche suo figlio. Un particolare non di poco conto che non sarà noto neppure ai suoi uomini.

Zafer rischia di far morire Armagan

I complici di Zafer faranno in modo che la ruota posteriore del van guidato da Deva si buchi, così da permettere alla ragazza di trovarsi in una zona dove tra l'altro non ci sarà copertura per i cellulari.

In questo modo Zafer rischierà di compromettere non solo la vita di Deva, ma anche quella del figlio, il quale si ritroverà a rischiare la vita tra le mani dei complici di sua madre.

Quando Zafer scoprirà come stanno le cose proverà subito a mettersi in contatto con i suoi complici per chiedergli di fermarsi, ma non riuscirà a rintracciarli.

La sospensione della serie in estate ha fatto infuriare gli spettatori

Intanto la sospensione della soap dopo il primo ciclo di episodi non è stata accolta positivamente dagli spettatori.

In tanti hanno puntato il dito contro la decisione dei vertici Mediaset, sostenendo che avrebbero dovuto avere maggiore rispetto degli spettatori e farla proseguire per tutta l'estate, dato che era stata pensata proprio come sostituta di Terra amara da giugno a settembre.

Lamentele che non sono state prese in considerazione, dato che in casa Mediaset si è scelto ufficialmente di riprenderla in autunno.