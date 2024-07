Nelle prossime puntate di Segreti di famiglia Ilgaz porterà Ceylin nel luogo in cui è stato ritrovato morto Engin. Lei per la polizia resta la principale indiziata, ma la ragazza sa perfettamente di non essere stata lei a ucciderlo. Tornando in quel luogo, a ogni modo, inizierà a ricordare i primi dettagli sull'omicidio, tra cui il fatto che il ragazzo sarebbe stato ucciso da una donna.

Ceylin in carcere con l'accusa di aver ucciso Engin

Ceylin è stata accusata di aver ucciso Engin, perché quando è stato ritrovato il corpo del ragazzo nella foresta accanto vi era l'arma del delitto, una pistola con le impronte di Ceylin, e in più c'era l'orologio di quest'ultima.

La ragazza è stata trovata in stato shock da Ilgaz mentre girovagava accanto alla foresta. Sulla testa aveva delle evidenti ferite, per questo Ilgaz l'ha portata in ospedale.

Ceylin lentamente si riprenderà, ma ci sarà un altro particolare non trascurabile: non ricorderà nulla di ciò che è successo quella notte. Le cose poi si evolveranno in maniera non propriamente positiva per lei, perché Ceylin verrà condotta in carcere con l'accusa di aver ucciso Engin.

Ilgaz rinuncia al suo posto da pubblico ministero

Ilgaz le starà accanto e farà di tutto pur di portarla fuori dalla prigione. Pars non sarà per niente d'accordo di vederlo coinvolto nel caso, anche perché non può essere oggettivo, visto che legalmente Ceylin è sua moglie.

Per tale motivo Ilgaz arriverà a compiere una scelta drastica: lasciare il suo ruolo da pubblico ministero e iniziare a intraprendere la professione di avvocato.

Alla fine riuscirà a portare fuori dal carcere Ceylin, ma nonostante questa "prima vittoria" le indagini di Ilgaz non si fermeranno qui. Deciderà di portare la ragazza nel luogo in cui è stato ritrovato morto Engin, per capire se possa scaturire in lei qualche ricordo.

I ricordi di Ceylin

Ilgaz e Ceylin ripercorrano quella notte, in maniera tale che la giovane possa ricordare quanto successo. Passo dopo passo le verranno in mente i primi dettagli. A quanto pare Engin era riuscito a scoprire che Ceylin si era nascosta nella sua macchina. Cosa che non aveva preso bene, visto che l'ha trascinata nel bosco mentre le puntava una pistola contro.

Tra i due ci sarebbe stata una colluttazione, momento in cui Ceylin avrebbe provato a disarmare Engin. Dopo essere riuscita a prendergli la pistola, gliel'ha puntata addosso. "Ti prego non uccidermi", avrebbe detto Engin a Ceylin, ma proprio in quell'istante qualcuno è arrivato dietro le spalle della ragazza e l'ha colpita alla testa.

Oltre a questo, Ceylin ricorderà un'altra cosa: "È stata una donna a sparare a Engin". Questo ricordo sarà ben impresso nella sua mente, al punto che le sembrerà di ricordare anche il profumo dello shampoo usato dalla presunta assassina.