Da giorni in rete si vociferava di un allontanamento tra Maura Vitali e Gianluca Rocchetti. Il 4 luglio la dama di Uomini e donne ha rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni per il format Casa Lollo e ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale: la relazione con il cavaliere romano è finita per incompatibilità caratteriale e lei ha deciso di bloccarlo per voltare subito pagina. In merito ad un possibile ritorno in studio dopo l'estate, invece, l'estetista ha detto che al momento non accetterebbe ma che in futuro potrebbe accadere di tutto.

Le prime parole dopo l'addio al cavaliere

In queste ore Maura ha confermato che lei e Gianluca si sono lasciati: sono trascorsi circa tre mesi da quando i due hanno abbandonato in coppia gli studi di U&D ma le cose non sono andate come avrebbero voluto.

A Lorenzo Pugnaloni che le ha chiesto spiegazioni sui tanti rumor che sono circolati in rete in questo periodo, infatti, la dama ha detto: "Sì, è finita per incompatibilità di carattere".

"Rifarei tutto perché quelle emozioni le ho provate davvero ma poi frequentandosi ho capito che non andiamo d'accordo e l'ho bloccato", ha aggiunto Vitali su Instagram.

La protagonista del trono over ha anche raccontato che la distanza ha influito negativamente sulla relazione con Rocchetti, tant'è che pare che si incontrassero solo una volta ogni 15 giorni e quando non avevano altri impegni.

La risposta sul futuro in televisione

Pugnaloni ha chiesto a Maura se sono vere le voci secondo le quali avrebbe chiuso la storia con Gianluca per potersi assicurare un posto nel cast della prossima edizione di U&D.

"No, ci siamo lasciati per incompatibilità", ha ripetuto la dama.

Alla domanda se si rimetterebbe in gioco già a settembre riaccomodandosi nel parterre del trono over, invece, Vitali ha risposto: "Ad oggi ti dico di no.

Ho tanti progetti di lavoro a cui pensare ma in futuro chissà, mai dire mai".

L'estetista pugliese, dunque, al momento non sa se accetterebbe l'eventuale proposta della redazione di partecipare alla stagione 2024/2025 ma le registrazioni non cominceranno prima della fine di agosto quindi tutto può ancora succedere.

Le conoscenze in studio

Maura e Gianluca hanno iniziato a frequentarsi sul finire della scorsa edizione di U&D e il pubblico ricorderà che non si sono notati subito.

Al suo esordio nel parterre, ad esempio, il cavaliere era rimasto colpito da Roberta e con lei ha fatto anche un'uscita: il ritorno di Alessandro nel cast, però, ha stroncato questa conoscenza sul nascere.

Maura, invece, ha provato ad approfondire con Marcello e Alessio andando a cena con loro ma non è mai scoccata la scintilla.