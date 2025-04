Tra lunedì 7 e martedì 8 aprile andrà in onda l'uscita di scena di Damiano Foti, il cavaliere che ha deciso di abbandonare il parterre di Uomini e donne dopo una serie di attacchi da parte degli opinionisti e di due dame frequentate in passato. In questi giorni, l'imprenditore ha rilasciato un'intervista a Lorenzo Pugnaloni, anticipando cosa è successo nel momento in cui ha scelto di lasciare il programma. Non ha risparmiato critiche a Gianni Sperti, con il quale ha avuto un acceso confronto in studio prima di ritirarsi.

Le anticipazioni sull'uscita dallo studio

La 44esima puntata di Casa Lollo ha avuto come protagonista il cavaliere che ha lasciato il cast di Uomini e donne in una registrazione che sarà trasmessa su Canale 5 all'inizio della prossima settimana.

Venerdì scorso in rete è stata pubblicata l'intervista che Damiano ha concesso a Lorenzo Pugnaloni dopo aver abbandonato il parterre Over, il suo primo sfogo su quanto accaduto il giorno in cui ha scelto di rinunciare alla possibilità di partecipare al dating show.

"Ho pensato che non mi divertivo più, non avevo motivo di restare. Mi sono alzato e sono andato via senza dire nulla e senza salutare", ha dichiarato Foti.

Il cavaliere, poco dopo, sarebbe rientrato in studio su richiesta di un membro della redazione: "Ho spiegato che mi avevano fatto perdere la pazienza, poi Morena e Tina hanno cominciato a parlarmi sopra, ho ringraziato Maria De Filippi e me ne sono andato di nuovo".

Le frecciatine all'opinionista

Damiano sostiene di aver lasciato il parterre di Uomini e donne perché era spazientito dagli attacchi che ha ricevuto nelle ultime puntate.

Se le frecciatine di Tina non hanno toccato più di tanto il cavaliere ("fa così per far divertire il pubblico"), le cose che gli ha detto Gianni Sperti non gli sono piaciute affatto.

"Mi sono irritato con lui sia per i modi, ma anche per l'arroganza e la presunzione che ha avuto", ha dichiarato Foti a Casa Lollo.

Tra l'imprenditore e l'opinionista ci sono stati diversi battibecchi e il momento di maggiore tensione è andato in onda venerdì scorso mentre in studio si parlava della frequentazione tra Damiano e Flavia.

Il percorso con Morena e Gloria

Damiano ha fatto parte del cast di Uomini e donne per pochi mesi, ma sono almeno un paio le frequentazioni che ha avuto e che gli hanno permesso di finire al centro delle dinamiche della trasmissione.

Per un periodo, Morena e Gloria si sono contese le attenzioni del cavaliere, ma alla fine è stato lui a chiudere con entrambe perché non sentiva un trasporto emotivo nei loro confronti.

La conoscenza tra Foti e Flavia, invece, si è interrotta perché lui ha scelto di lasciare il programma dopo un solo appuntamento.