Giovedì 11 luglio, a partire dalle 20:20, Un posto al sole regalerà ai telespettatori un imperdibile doppio appuntamento. Le anticipazioni rivelano che gran parte dell'episodio sarà dedicato all'incontro casuale tra Luca e Alberto. Quest'ultimo offrirà un passaggio al dottore, ma la situazione finirà per prendere una brutta piega.

Ci sarà spazio anche per Rosa e don Antoine, che approfondiranno la loro conoscenza, mentre Ida sarà sempre più in ansia per suo figlio. Per finire, in una trama dai toni decisamente più leggeri, Samuel cercherà di spiegare a Micaela che non ne può più della sua eccessiva trasgressione.

Alberto mette in pericolo la vita di Luca

Venerdì 12 luglio Un posto al sole non andrà in onda ma la puntata verrà anticipata al giorno prima. Giovedì 11 luglio ci sarà un doppio episodio incentrato su una vicenda che vedrà protagonisti Luca (Luigi Di Fiore) e Alberto (Maurizio Aiello).

Tutto inizierà quando l'avvocato Palladini, notando il dottore per strada, gli offrirà un passaggio in auto, che il medico accetterà volentieri. Tuttavia il gesto gentile di Alberto si trasformerà presto in qualcosa di terribile. L'uomo, depresso per la partenza di suo figlio, ha iniziato a bere e nel momento in cui offrirà il passaggio a De Santis sarà ubriaco e sopraffatto dalla tristezza.

Una grande paura

Le anticipazioni non rivelano molti dettagli su ciò che accadrà ma assicurano che Luca vivrà attimi di puro terrore.

Alberto, caduto in un baratro di autocommiserazione, si mostrerà un chiaro pericolo per sé e per il dottore. Tuttavia sembra che la situazione si risolverà senza gravi conseguenze.

I due attori sono stati avvistati sul set e le trame future, sebbene non menzionino esplicitamente i due personaggi, non sembrano preannunciare eventi particolarmente drammatici.

Probabilmente i due se la caveranno con uno spavento o un lieve incidente.

Resta solo da capire se Luca e Alberto avranno modo di confrontarsi e superare le loro difficili situazioni in questo momento così drammatico.

Il resto delle trame di giovedì 11 luglio: Ida in crisi, Manuel bullizzato da Pasquale

Samuel (Samuele Cavallo) troverà il coraggio per "ribellarsi" a Micaela (Gina Amarante) e riferirle che preferirebbe una relazione più romantica e meno trasgressiva.

La gemella, però, non la prenderà benissimo.

Ida (Marta Anna Borucinska), dopo aver rivisto Tommy, verrà sopraffatta dalla tristezza, ma proverà a farsi coraggio.

Rosa (Daniela Ioia) approfondirà la conoscenza di Don Antoine (Hakim Gouen). Nel frattempo, il piccolo Manuel (Manuel D'Angelo) incontrerà nuovamente Pasquale, il ragazzino che gli aveva fatto un occhio nero.