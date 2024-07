Rosa potrebbe dimenticare Damiano e innamorarsi di don Antoine nelle prossime puntate di Un posto al sole. Non si esclude che la donna, da troppo tempo sola e aggrappata al ricordo del suo ex, sarebbe affascinata dal nuovo parroco. Già nelle puntate precedenti tra i due è nata una bella amicizia ed è probabile che Rosa sia sempre più interessata a padre Antoine che con i suoi preziosi consigli sta diventando sempre più importante per lei. Resta da capire se lui sarebbe disposto a cambiare radicalmente la sua vita per amore.

Il periodo buio di Rosa sembra passato

Il personaggio di Rosa ha attraversato un periodo molto duro, ma adesso la sua vita sta tornando alla normalità. La donna ha rischiato di perdere l'appartamento in cui viveva in affitto e ha subito minacce da parte dei camorristi che volevano farne una casa vacanze. L'aiuto di Giulia è stato fondamentale, perché oltre al sostegno morale la signora Poggi ha offerto a Rosa la possibilità di trasferirsi a Palazzo Palladini con il piccolo Manuel per tutto il tempo necessario. La signora Giulia, però, non è stata l'unica ad aiutare Rosa in questo momento drammatico, perché nella sua vita è arrivato don Antoine. Il nuovo parroco del quartiere ha preso subito a cuore la situazione di Rosa e le ha dato la forza per andare avanti.

Adesso la questione della casa è risolta, ma la protagonista continua ad avere problemi con il vicinato, colpevole di non essersi piegata all'offerta che il padrone di casa le aveva proposto per lasciare l'appartamento. Nelle puntate andate in onda nei giorni scorsi, Rosa è stata aggredita da una sua vicina di casa e tra le due donne c'è stato uno scontro fisico.

L'arrivo di don Antoine ha sedato gli animi e Rosa si è confidata ancora una volta con il parroco.

Scoppierà la passione tra Rosa e don Antoine?

Rosa e don Antoine si sono conosciuti meglio nelle scorse puntate e la donna è sembrata molto interessata al parroco. La madre di Manuel ha chiesto a don Antoine di parlarle della sua scelta di diventare prete e le sue parole sembrano averla molto colpita.

Le anticipazioni spiegano che tra i due protagonisti la complicità crescerà giorno dopo giorno e non si esclude che per Rosa potrebbe scattare un interesse maggiore della semplice amicizia. In passato la donna ha sofferto molto per Damiano e ha ammesso di amarlo ancora, ma lui è legato a Viola e non le ha dato alcuna speranza. Rosa potrebbe innamorarsi di don Antoine, ma per il momento è remota l'ipotesi che lui possa ricambiare i suoi sentimenti, essendo un devoto sacerdote. Non ci sarebbe pace, quindi per il cuore di Rosa, anche se i colpi di scena a Un posto al sole non mancano e la vita di Antoine potrebbe anche cambiare radicalmente per amore.