Ennesimo sfogo social per Ida Platano. L'ex tronista di Uomini e donne ha scelto di pubblicare tra le sue storie di Instagram gli insulti che riceve da mesi da un profilo. A chi le scrive volgarità e la mette in discussione come madre e come personaggio televisivo, ha anticipato che agirà per vie legali. Ida si è detta serena perché questo tipo di commenti non la turbano più, ma ha chiesto di non coinvolgere più né suo figlio né Maria De Filippi in queste diatribe virtuali.

La replica sui social network

Dopo essere stata criticata per le gambe e per le vacanze che si concede tra una giornata di lavoro e l'altra, Ida ha dovuto fare i conti con nuove offese da parte di un follower di Instagram.

Tra le storie della protagonista di Uomini e donne sono apparsi gli screenshot di alcuni messaggi che un utente le invia da mesi, la maggior parte dei quali pieni di insulti e volgarità.

"Sei una pagliaccia", "Solo le squilibrate come te riescono a far abboccare quelli che lavorano in tv", "Poveri figli", "Prendono quelle come te perché una donna intelligente con accetterebbe", "La tua dignità in cambio di qualche comparsata in tv", "Racchia", queste sono solo alcune parti della chat che Ida ha condiviso sul suo account per far vedere cosa le scrive questo hater in privato.

La mossa contro chi la offende pubblicamente

Dopo aver scritto "mi fai pena" e "schifo" accanto ai messaggi che le ha mandato un profilo Instagram, che secondo lei sarebbe fake, Ida ci ha tenuto a fare alcune importanti precisazioni: "Io ormai non dico più niente se non che vado per vie legali, ci penseranno a tutto loro".

"A me non fa più effetto e potete scrivermi quello che volete, ma lasciate stare mio figlio e Maria De Filippi", ha aggiunto Ida.

Ha anche punzecchiato la persona che l'ha insultata raccontando che le scriverebbe dallo scorso novembre e che saprebbe tutto sia del suo percorso in tv che della sua vita: "Forse non ti sto così antipatica, anzi vorresti passare una giornata con me".

Silenzio sul futuro nel programma

Anche in quest'occasione Ida ha difeso se stessa e il dating show al quale ha partecipato per tanti anni, lo stesso che potrebbe riaccoglierla alla fine dell'estate per l'ennesima stagione da protagonista.

Si vocifera che Platano potrebbe far parte del cast di Uomini e donne 2024/2025 nel ruolo che ha ricoperto per tante edizioni, quello di dama del trono over.

Visto che non ha ancora trovato l'amore lontano dalle telecamere, potrebbe accettare di rimettersi in gioco nel parterre accanto all'amica Gemma.

Sui social network, però, Ida non fa alcun accenno al suo futuro in televisione, per saperne di più si dovrà attendere la fine di agosto, quando ricominceranno le registrazioni del programma.