Nell'attesa di scoprire se sarà nel cast 2024/2025 di Uomini e donne Mario Cusitore si sta godendo qualche giorno di vacanza a Cassino. Il 14 luglio, infatti, il corteggiatore ha postato su Instagram un video con il quale ha voluto rispondere a chi sostiene che non sarebbe in forma come vorrebbe far credere. Il 45enne ha detto che grazie alla dieta che sta facendo da un po' ha perso peso e quindi non ha più la pancia che si è vista anche in tv qualche mese fa.

Le spiegazioni sui social network

Le storie che Mario ha pubblicato su Instagram in questi giorni hanno creato un po' di chiacchiericcio tra i fan di Uomini e donne per due motivi diversi: la città dove ha soggiornato che è la stessa dove vive e lavora Roberta Di Padua e il fisico che ha sfoggiato in piscina.

Cusitore ha voluto rispondere solo alle frecciatine di chi pensa non sarebbe in forma come si vede sui social network e l'ha fatto riprendendosi dall'alto e dicendo: "Non sto trattenendo il respiro come qualcuno dice".

"Prima avevo la pancia perché mi piace mangiare e bere ma grazie alla dieta non c'è più", ha spiegato lo speaker radiofonico ai suoi follower.

Conclusa l'esperienza su Canale 5, dunque, l'ex corteggiatore di Ida ha deciso di modificare la propria alimentazione per poter arrivare preparato alla prova costume.

Il paragone con Roberta

Mario non è l'unico ad essere dimagrito dopo la fine delle registrazioni di Uomini e donne: in questi giorni infatti, sul web si è parlato tanto della figura esile che Roberta sta sfoggiando da qualche mese nelle foto e nei video che posta su Instagram.

La dama del trono over ha confermato di aver perso dieci chili in un mese e mezzo per i tanti impegni di lavoro ai quali ha dovuto adempiere ma questo non ha compromesso la sua salute: "Ho fatto tutte le analisi e sto benissimo, state tranquilli".

I fan del dating-show continuano a pensare che Di Padua sia troppo magra e per questo le consigliando di riprendere parte del peso che ha perso nell'ultimo periodo.

Dubbi sul futuro in televisione

Tornando a Mario tra gli spettatori di Uomini e donne si continua a parlare di lui per quello che potrebbe accadere alla fine dell'estate.

Una teoria che sposano molti fan del programma, infatti, è quella secondo la quale Cusitore potrebbe essere nel cast della nuova edizione ma in un ruolo inedito: le ipotesi più gettonate sul web sono quelle sul ritorno del 45enne o come cavaliere del parterre over o come tronista al posto di Ida.

Maggiori informazioni trapeleranno dopo la prima registrazione della stagione 2024/2025 del format di Maria De Filippi, quella che salvo cambiamenti dell'ultima ora dovrebbe svolgersi a fine agosto per poi essere trasmessa in tv a metà settembre.