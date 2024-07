Molto spazio verrà riservato alle vicende di Guido De Bue nel corso delle puntate di Un posto al sole in onda fino al 5 luglio, con il comandante che cercherà di mantenere intatta la sua armonia familiare nonostante si sia ormai innamorato di Claudia.

Le puntate settimanali proporranno anche un'altra storyline, quella che vede protagonista Rosa. La donna sarà coinvolta in una lite con una vicina di casa ma potrà contare sull'appoggio di Don Antoine, con cui stringerà una sinergia sempre più intensa.

Guido finge per tutelare la vita coniugale

Le puntate di Upas in onda fino al 5 luglio vedranno Guido sempre più preso da Claudia.

Quella che poteva sembrare solo una bella amicizia, nel presente si è trasformata in una vera infatuazione, almeno da parte di Del Bue dato che Costa non sembra ricambiare l'interesse sentimentale palesato dal marito di Mariella.

Il comandante si mostrerà dunque più presente con la moglie sia per non destare troppi sospetti, sia per tutelare nel limite del possibile il suo matrimonio: la consorte però è donna troppo intelligente per non accorgersi di nulla, ecco che al riguardo gli spoiler suggeriscono come apprenderà la cosa nel peggiore dei modi.

Venendo invece al personaggio di Rosa, si troverà a vivere nuovamente una situazione complicata, anche se questa volta potrà contare sull'appoggio di Don Antoine.

La giovane finirà per scatenare l'avversione di una vicina di casa data la feroce determinazione mostrata nel combattere per rimanere nella propria abitazione e il parroco interverrà per sedare la lite. Rosa toccherà così con mano la bontà d'animo del sacerdote, con il quale avrà modo di approfondire la conoscenza.

Il punto della situazione su Guido e Mariella: i due coniugi sono in crisi da mesi

Nonostante appaiono come una coppia solida, già in passato i coniugi Del Bue- Altieri avevano attraversato i loro momenti di difficoltà a causa di alcune divergenze caratteriali. Nel corso degli ultimi mesi tuttavia fra i due sembra essersi innescata un'insanabile crisi.

Guido, nello specifico, non ha gradito alcuni atteggiamenti pettegoli della consorte, come quando ha spifferato del mancato matrimonio di Rossella a Bice Cerruti.

Da quel momento in poi Del Bue ha iniziato a perdere stima nei riguardi della moglie, finendo per allontanarsene.

In questo contesto il ritorno in scena di Claudia non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Guido sembra essere tornato agli anni della sua gioventù, mostrando un notevole interesse per l'amica storica. Mariella, nonostante gli errori commessi, ha cercato in tutti i modi di riconquistare il marito e salvare il suo matrimonio ma nonostante gli sforzi profusi al momento la loro unione sembra più che in bilico.