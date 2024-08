Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le puntate settimanali che andranno in onda su Rai 3 da lunedì 26 a venerdì 30 agosto 2024 annunciano che Alberto, colluso con il boss Torrente, dovrà fare i conti con un imprevisto. Infatti Clara entrerà in travaglio e rischierà di rimanere vittima della rappresaglia organizzata dagli uomini di Sabbiese. Sarà così che l’avvocato Palladini dovrà correre per cercare di salvare in tempo la sua ex e il figlio Federico. Nel frattempo, all’ospedale San Filippo saranno tutti in attesa di conoscere il nome del nuovo primario.

A Palazzo Palladini ritornerà Raffaele, perciò Rosa potrà rientrare a casa dopo due settimane passate in portineria a sostituire Giordano. Purtroppo, per Rosa, sarà un ritorno sgradevole in quanto sarà infastidita sia da Luisa che da Pasquale.

Diego, Viola e Raffaele cercano di risollevare il morale a Ida, Rosa vittima degli atteggiamenti sgarbati di Luisa e Pasquale

Mentre Madgalena sarà in attesa del verdetto del processo su Tommaso, cercherà di dare una scossa alla sua vita e avrà un faccia a faccia con Ida. La madre del piccolo Tommy ne uscirà turbata e Viola, Diego e Raffaele si stringeranno attorno a lei per rincuorarla.

Ferri, invece, sarà impegnato a gestire l’emittente radiofonica appena acquistata, suscitando agitazione in Michele in quanto gli chiederà di incontrarsi per parlargli.

Una volta ritornata a Palazzo Palladini, Marina verrà a sapere dal marito le sue intenzioni in merito al processo per la compravendita di Tommaso.

Il ritorno di Raffaele a Palazzo Palladini coinciderà con il ritorno a casa di Rosa, dopo un paio di settimane trascorse in portineria a rimpiazzarlo. Per Rosa, però, non sarà un rientro sereno in quanto finirà per fare i conti con gli atteggiamenti sgarbati di Luisa e Pasquale.

La sofferta decisione di Guido, Manuela gelosa di Niko e Valeria

La vacanza a Palinuro, come pure i consigli di Silvia e Michele, non serviranno in alcun modo a sanare la spaccatura creatasi all’interno del matrimonio di Mariella e Guido. Infatti Del Bue prenderà una decisione sofferta: si trasferirà nuovamente a casa di Michele per un po’ di tempo, in modo da riflettere sui propri sentimenti, sarà così che Mariella temerà che tra loro sia tutto finito.

Manuela, sempre più gelosa del rapporto tra Niko e Valeria, cercherà di indagare sulla vacanza a Formentera attraverso Jimmy.

Alberto salva la vita di Eduardo

Dopo aver rivelato la posizione in cui Eduardo si nasconde insieme alla moglie e al piccolo Federico, l’avvocato Palladini chiederà al bambino e a Clara un nuovo appuntamento. Il giorno dell’incontro, però, madre e figlio non si presenteranno a causa di un imprevisto. Clara, infatti, sarà in procinto di dare alla luce la bambina che porta in grembo.

Resosi conto di aver messo in pericolo Federico e la sua ex, Alberto si precipiterà di corsa a casa loro prima che arrivino gli uomini di Angelo Torrente. L'avvocato Palladini, però, scoprirà che in loro compagnia c'è anche Sabbiese.

Questa situazione lo costringerà a intervenire tempestivamente e finirà con il salvare la vita al suo acerrimo nemico Eduardo.

Alberto può rimanere ferito, Eduardo può morire per salvarlo: le ipotesi delle prossime puntate di Un posto al sole

Nelle prossime puntate della soap opera, Alberto, involontariamente, riuscirà a salvare la vita ad Eduardo. Sarà così che si ritroverà, insieme al suo nemico numero uno, nei guai con gli uomini di Torrente. Gli scagnozzi del boss, infatti, potrebbero decidere di inseguirli e il tutto potrebbe finire con una sparatoria (ipotesi avallata da alcune immagini condivise sui social dall'attore Maurizio Aiello). Non si può escludere che Alberto rimanga ferito da un colpo di pistola e che Eduardo, nel tentativo di metterlo in salvo, possa perdere la vita. Occorre comunque precisare che quest'ultime sono solo ipotesi che non vengono per ora confermate da alcuna anticipazione ufficiale.