Le anticipazioni della soap tv Endless Love, relative alla puntata in onda mercoledì 7 agosto 2024 rivelano che Kemal chiederà ad Asu di sposarlo. L'uomo cederà dunque alle pressioni di Hakki e deciderà di voltare pagina dimenticando Nihan e fidanzandosi con la giovane Alucahan, la quale sarà al settimo cielo all'idea di diventare la moglie di Soydere. Peccato che Emir cercherà ancora una volta di metterle i bastoni tra le ruote.

Kemal chiede ad Asu di sposarlo

La trama del 7 agosto riprenderà dal momento in cui Hakki avrà fatto una richiesta molto particolare a Kemal, ossia quella di sposare al più presto la nipote Asu.

Nel corso del nuovo appuntamento, Kemal ripenserà alla richiesta di Hakki e prenderà una decisione che potrebbe cambiare per sempre la sua vita. L'uomo si convincerà di non avere un futuro con Nihan e pertanto deciderà di costruire un futuro con Asu. Si recherà a casa di Alucahan e le farà una vera e propria dichiarazione. Soydere sarà consapevole che in cuor suo è in realtà innamorato di Nihan ma nonostante ciò, chiederà ad Asu di sposarlo. La nipote di Hakki gli giurerà che farà il possibile per farlo innamorare di lei, continuando però a nascondergli che è lei la parente misteriosa di Emir. Nel frattempo, Ozan e Zeynep saranno decisi a fuggire lontano e vorranno che Nihan non venga a sapere delle loro intenzioni.

Asu al settimo cielo, Emir pronto a metterle i bastoni tra le ruote

Asu sarà al settimo cielo dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio da Kemal e accetterà con gioia di diventare sua moglie. La donna, da sempre innamorata di lui, non aspettava altro. Asu non sa che Emir è nascosto in casa sua e che ha sentito tutto. Kozcuoğlu non avrà intenzione di rendere le cose facili alla sorella e, dando uno sguardo alle trame successive, si scoprirà che non esiterà a ricattarla, dicendole che se vorrà sposare Kemal, dovrà consegnargli la pistola con le impronte di Ozan.

Asu cederà al ricatto? In attesa di scoprirlo, si viene anche a sapere che Emir sfrutterà ciò che ha sentito in casa di Asu per arrecare un dolore a Nihan. Quest'ultima, sarà la prima a venire a conoscenza del fidanzamento del suo ex con Asu e cadrà nella più cupa disperazione.

Endless Love si ferma per una settimana ad agosto

La serie tv che narra le vicende di Kemal e Nihan si fermerà nella settimana di Ferragosto. Mediaset infatti, ha deciso di sospendere la messa in onda degli episodi inediti dal 12 al 16 agosto, per poi riprendere la normale programmazione dal lunedì successivo. A partire da metà settembre poi, dovrebbe torbare anche l'appuntamento del sabato pomeriggio, in concomitanza con l'inizio della nuova stagione di Verissimo.