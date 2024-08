Le anticipazioni de La Promessa della puntata in onda su Canale 5 martedì 3 settembre, alle 15:45, rivelano che Valentin morirà e Simona si sentirà in colpa per avere dato fiducia al tuttofare e averlo accolto nel palazzo. Jana sarà disperata per non essere riuscita a farsi dire da Valentin il nascondiglio di Maria. Cruz, invece, sarà infastidita dal caos causato dalla scomparsa di Maria e ordinerà a Petra di trovare una nuova domestica.

Valentin viene ucciso da una guardia di Funes

La fuga di Valentin finirà nel peggiore dei modi: una guardia del sergente Funes lo ucciderà.

Poco prima di morire, Jana proverà a fargli confessare dove abbia portato Maria, ma Valentin non fornirà nessuna informazione. Mentre Exposito sarà disperata per le sorti della sua amica, Cruz sarà infastidita per il caos che ci sarà a La Promessa a causa della scomparsa di Maria. La marchesa chiederà a Pia di trovare una sostituta per rimpiazzarla, ma la governante non eseguirà l'ordine. Funes e i suoi uomini continueranno a cercare il nascondiglio in cui Maria viene tenuta prigioniera. Simona, invece, si sentirà in colpa per avere creduto alle bugie di Valentin e averlo accolto alla tenuta.

Mauro lascia La Promessa e scrive una lettera

Mauro lascerà La Promessa e consegnerà una lettera in cui rivelerà di aver deciso di andarsene per fare in modo che Romulo rimanga in servizio dai marchesi.

Metterà al corrente anche Pia di quanto accaduto e leggerà alla governante la lettera di Mauro in cui spiegava le sue motivazioni. Catalina e Pelayo espanderanno i loro affari e inizieranno a produrre anche conserve di salse. Margarita e Lorenzo continueranno il loro piano per sbugiardare il conte. Il capitano De La Mata seguirà Pelayo e scoprirà che lui e Jeronimo hanno incontrato Mr.

Cavendish nelle terre della tenuta dei Lujan.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Jimena ha sequestrato Catalina

Nelle recenti puntate de La Promessa, Jimena ha sequestrato Catalina e ha dato fuoco alla sua stanza. La ragazza ha riportato un'ustione a una gamba e ha avuto difficoltà respiratorie. Cruz ha fatto ritardare l'arrivo della bombola di ossigeno per la sua figliastra, mettendo a rischi la sua vita, per questo Mauro e Pelayo sono partiti con un sidecar per prendere la bombola.

Il valletto e il conte hanno avuto un guasto ai freni della moto e Moreno ha informato Manuel che, a detta sua, qualcuno ha manomesso volontariamente il mezzo di trasporto. Spazio anche alle vicende di Feliciano, che ha scoperto che Petra è sua madre ed è rimasto sconvolto.