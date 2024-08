Cruz temerà che Curro abbia scoperto che suo padre è Alonso e si confiderà con Petra nelle puntate de La Promessa in onda il 12 e 13 agosto. Le anticipazioni annunciano che Cruz chiederà a Lorenzo di allontanare Curro dal palazzo e lui proporrà al ragazzo di andare a studiare in Inghilterra.

Curro sempre più vicino ad Alonso

Un altro segreto de La Promessa sta per venire a galla e a rivelarlo sarà Cruz. Tutto avrà inizio quando Curro sarà sempre più vicino ad Alonso e questo infastidirà non poco la marchesa. Il nipote di Cruz racconterà a Jana del suo viaggio con Alonso e ne sarà entusiasta, tanto che arriverà ad esprimere il suo desiderio che il marchese sia suo padre.

Quando Cruz noterà l'attaccamento di Curro ad Alonso, temerà che il ragazzo conosca la verità sulle sue origini e sappia che Alonso è davvero suo padre. La marchesa si confiderà con Petra, l'unica che l'ha sempre sostenuta e che potrebbe capirla. La governante ascolterà la sua signora ma potrà fare ben poco per risolvere la situazione. Cruz, allora, si rivolgerà a Lorenzo e gli chiederà di fare in modo che Curro vada via dal palazzo. Nel frattempo, Martina sarà sempre più depressa e questo no sfuggirà agli occhi di Curro che farà di tutto per tirarla su di morale. Il ragazzi regalerà a Martina un oggetto d'argento, sperando di poterle far tornare il sorriso, ma lei sarà del tutto indifferente al suo gesto.

Martina nel tunnel dell'alcol

L'atteggiamento di Martina farà preoccupare molto Curro che non si arrenderà e deciderà di affrontarla di notte entrando nella sua stanza. Il giovane scoprirà che Martina sta facendo abuso di alcol per dimenticare la morte di suo padre, ma non sarà l'unico.

A conoscere il segreto di Martina non sarà solo Curro, perché anche Feliciano saprà che la ragazza si sta rifugiando nell'alcol invece di affidarsi a chi le vuole bene.

Nel frattempo Lorenzo deciderà di accontentare Cruz e proporrà a Curro di proseguire i suoi studi in Inghilterra. Il giovane, tuttavia, non avrà nessuna intenzione di partire e rifiuterà il consiglio di suo padre.

Alonso ha scelto Curro per il suo viaggio a Puebla de Tera

Nelle puntate precedenti, Curro ha chiesto a Catalina di occuparsi della contabilità de La Promessa per avvicinarsi ad Alonso.

In un primo momento la richiesta del giovane non è stata accettata, ma lui ha trascritto ugualmente i dati delle entrate e le uscite del palazzo, di nascosto da Alonso. Quando il marchese si è accorto della cosa, ha acconsentito ad affidare a Curro la contabilità, a patto che Cruz non venga mai a saperlo. La marchesa, però, è stata molto attenta e ha iniziato a sospettare dell'improvviso interesse di suo nipote per la tenuta. Cruz ha dato a Petra l'incarico di sorvegliare Curro, ma non ha potuto impedire al ragazzo di avvicinarsi sempre di più a suo marito. Alonso, infatti, ha chiesto a Curro di accompagnarlo a Puebla de Tera per un viaggio di affari.