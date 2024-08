Brutto momento per Devin durante le prossime puntate di The family. Dopo aver perso il bambino all'ottava settimana di gravidanza, la ginecologa le comunicherà che i risultati degli esami, ai quali si è sottoposta, confermano una triste realtà: in futuro non potrà più rimanere incinta. Ovviamente Devin si dispererà per tale notizia

L'attentato messo in atto da İlyas

Durante le prossime puntate Devin scoprirà di essere incinta. Non avvertirà nessun sintomo che la porterà a fare questa scoperta, verrà sottoposta a degli accertamenti per altri motivi.

Tutta la famiglia Soykan si troverà in ospedale dopo essere stata vittima di un attentato: İlyas, per vendicare la morte del figlio Serhat (ucciso da Aslan e Cihan), ha fatto mettere un bomba sotto la macchina usata da Hülya e l'ha fatta esplodere nel momento in cui tutta la famiglia era radunata in cimitero per commemorare la memoria di Yusuf per l'anniversario della sua morte.

I Soykan sono rimasti gravemente feriti, solo una di loro ci ha lasciato la vita: Aysel, la compagna di Cihan, che aspettava pure un bambino.

Devin spara contro Cihan per difendere Aslan

A ogni modo anche Devin verrà sottoposta a degli accertamenti, da cui verrà fuori che è incinta di tre settimane. Una notizia non facile da gestire, perché i Soykan sono strati travolti dalla faida con İlyas: ogni giorno qualcuno di loro rischia di morire e Devin non se la sentirà di far nascere un bambino in quell'ambiente.

Alla fine, però, Aslan farà fuori İlyas, scoprirà che la moglie è incinta e le prometterà che farà di tutto per far crescere il loro bambino nel modo più sereno possibile. Purtroppo per i Soykan i problemi non finiranno, perché dopo tanti anni verrà fuori una dura verità: Cihan è stato adottato. Yusuf, in passato, ha ucciso i suoi genitori e per alleviare il senso di colpa ha adottato il bambino.

Tale vicenda scatenerà una guerra tra Aslan e Cihan. Dopo uno scontro tutt'e due finiranno in ospedale: Aslan colpito con un proiettile da Cihan, mentre Devin sparerà quest'ultimo, perché in qualche modo vorrà difendere il marito.

Devin perde il bambino e scopre che non potrà averne altri

I due uomini si salveranno, mentre Devin passerà il momento più buio della sua vita.

A causa del trauma Devin non solo perderà il bambino, cadrà anche in depressione. Quell'aborto traumatico le causerà anche una brutta infezione, che la porterà a sottoporsi a degli accertamenti clinici più approfonditi.

Arriveranno i risultati e la ginecologa non avrà buone notizie da darle: "Alcuni livelli sono bassi, questo significa che sfortunatamente per lei sarà impossibile rimanere di nuovo incinta". Devin rimarrà senza parole.