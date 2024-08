Le trame delle puntate spagnole de La Promessa, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che Eusebio, il padre di Abel, arriverà alla tenuta per parlare con suo figlio. Vorrà che Abel (Alejandro Vergara) torni a casa insieme a lui, affinché affronti le sue responsabilità. Il medico rifiuterà di andarsene, riuscendo ad allontanare il padre dalla tenuta.

Il padre del dottor Abel arriva alla tenuta

Alonso assumerà Abel a tempo indeterminato come medico ufficiale, in quanto rimasto colpito da come abbia affrontato tutte le emergenze alla tenuta.

Il dottore inizierà però a comportarsi in modo strano, suscitando i sospetti di molti. Trascorrerà molto tempo in biblioteca, dove si metterà più volte in contatto telefonico con il padre. In una delle tante telefonate, il padre Eusebio lo inviterà a tornare a casa e ad assumersi le sue responsabilità in merito a una misteriosa faccenda. Abel non vorrà saperne di abbandonare la tenuta Lujan, in quanto felice del suo nuovo lavoro.

Eusebio, stanco dei rifiuti del figlio, si presenterà senza preavviso a La Promessa, dove la prima persona che incontrerà sarà Manuel (Arturo García Sancho). Abel non sarà per nulla felice dell'arrivo del padre e lo inviterà a sistemarsi negli alloggi della servitù, assumendo un atteggiamento freddo nei suoi confronti.

Eusebio cerca di convincere Abel a tornare a casa

Eusebio cercherà di convincere Abel a tornare a casa insieme a lui, ma il ragazzo respingerà nuovamente la richiesta del padre, per poi fingersi felice del suo arrivo davanti a Jana (Ana Garcés). Nonostante tutto, Abel riuscirà a mandare via il padre dalla tenuta, intimandogli di non mettere più lo zampino nelle sue vicende personali e lavorative.

A ogni modo, Abel nasconde un segreto, riguardante qualcosa lasciato in sospeso nella tenuta di Eusebio.

Jana ha rifiutato la proposta di nozze di Abel

Nelle puntate de La Promessa andate in onda ad agosto su Canale 5, Abel ha chiesto a Jana di diventare sua moglie, all'oscuro del fatto che abbia trascorso alcuni giorni al mare insieme a Manuel.

La domestica ha declinato la proposta, facendo capire al medico che forse era meglio mettere fine alla loro storia d'amore.

Col trascorrere del tempo, però, Abel ha dimostrato di non dare retta alle parole di Jana, dichiarandosi profondamente innamorato di lei. Il medico è sembrato intenzionato a convincere la domestica a sposarlo, sostenendo che prima o poi avrebbe ricambiato i suoi sentimenti. L'iniziativa dell'uomo ha fatto un buco nell'acqua, in quanto Jana è apparsa sempre più presa da Manuel dopo le giornate trascorse al mare.