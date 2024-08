Uomini e donne sta per tornare e, secondo le anticipazioni fornite dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Gemma Galgani sarà presente anche in questa nuova stagione. In dubbio invece la presenza di Ida Platano dopo la disastrosa avventura sul trono della passata stagione.

Lorenzo Pugnaloni assicura: 'Gemma ci sarà'

L'attesa sta per finire. Tra qualche giorno inizieranno le prime registrazioni di Uomini e donne e il pubblico scoprirà finalmente tutte le novità di questa nuova stagione. Al momento c'è il massimo riserbo circa l'identità dei nuovi tronisti mentre è trapelata qualche indiscrezione riguardo alcuni volti del trono over, in particolare su Gemma Galgani e Ida Platano.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, nelle sue storie di Instagram, ha voluto rassicurare i fan di Galgani affermando: "Gemma ci sarà". Parole che spazzano via tutti i dubbi circa un addio della dama torinese. Da settimane infatti, si vocifera di un abbandono di Gemma che, stando ai vari gossip, avrebbe trovato l'amore in questa calda estate 2024. Pare che non sia proprio così, visto che tornerà a sedersi per l'ennesima volta nel parterre del trono over. È presumibile che nelle prime puntate della stagione le venga dato ampio spazio, anche solo per sapere come procede la sua conoscenza con il cavaliere Pietro, iniziata al termine della stagione scorsa.

Ida Platano in dubbio: tornerà a Uomini e donne?

Se Pugnaloni ha dato per certa la riconferma di Gemma Galgani, non ha fatto altrettanto parlando di Ida Platano. Tornerà oppure no a Uomini e donne? Al momento non si sa nulla di preciso ma si presume che possa tornare in studio anche solo per avere un confronto con Mario Cusitore, visto come si era concluso il loro rapporto il maggio scorso.

I due forse dovranno chiarire ancora qualcosa, soprattutto dopo che Cusitore ha fatto diversi tentativi di riavvicinamento purtroppo per lui andati a vuoto.

Si ipotizza che Maria De Filippi possa dare una nuova chance a Ida e farla sedere nel parterre over. Sempre che la dama bresciana sia pronta a rimettersi in gioco e a trovare l'anima gemella in tv.

Stessa opportunità che la conduttrice potrebbe dare anche a Mario Cusitore.

Uomini e donne torna su Canale 5 il 9 settembre

Non c'è ancora l'ufficialità ma da più parti viene indicato il 9 settembre come data di inizio della nuova stagione di Uomini e donne. L'appuntamento è come sempre su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Per chi non riuscisse a sintonizzarsi in tale orario, è possibile recuperare quanto già trasmesso collegandosi all'app Mediaset Infinity oppure al sito Witty Tv, dove saranno disponibili anche molti altri contenuti dedicati al dating show di Maria De Filippi.