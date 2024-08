Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Curro De La Mata apparirà intenzionato a prendere il titolo nobiliare del defunto nonno Juan. Jana non sarà però d'accordo con l'intenzione del fratello e lo informerà che il barone era solito abusare delle domestiche della tenuta.

Manuel consiglia a Curro di prendere il titolo del defunto barone Juan

Curro non racconterà a nessuno che Alonso è il suo vero padre. Allo stesso tempo, il giovane riallaccerà la relazione con Martina che, così come Jana (Ana Garces), ignorerà la sua parentela con il marchese.

Curro farà di tutto pur di non abbandonare la tenuta, come invece richiesto da Cruz (Eva Martin). Il giovane si rifiuterà di arruolarsi nell'esercito, poi prenderà una decisione con l'aiuto di Manuel (Arturo Garcia Sancho). Quest'ultimo informerà Curro che secondo la legge lui è l'erede del marchesato Lujan e detiene anche il titolo del defunto barone Juan, che può cedere di sua iniziativa a qualcun'altro.

Curro dirà di non voler avere niente da Lorenzo (Guillermo Serrano) per via del loro rapporto turbolento. Manuel a questo punto suggerirà al cugino di acquisire almeno il titolo di barone, in quanto Juan l'ha cresciuto come suo figlio per via della malattia di Eugenia. Curro accetterà la proposta di Manuel, facendo però storcere il naso sia a Lorenzo che Cruz.

Jana confessa a Curro che Juan abusava di Pia

Cruz chiederà a suo cognato di fare qualcosa per evitare che Curro ottenga il titolo di barone. La marchesa non sarà l'unica persona a essere contrariata alla novità, infatti Jana sosterrà che Juan non fosse una brava persona, in quanto era solito abusare delle domestiche della tenuta.

Inoltre Jana si lascerà sfuggire che il piccolo Diego non è altro che il frutto di una violenza subita da Pia da parte del barone. Curro sarà sconvolto da questa rivelazione, tanto da far preoccupare Jana, che si farà promettere dal fratello di tenere la bocca cucita.

Curro si è avvicinato ad Alonso

Nelle puntate de La Promessa andate in onda ad agosto 2024, Curro ha scoperto di essere il figlio di Alonso dopo aver letto una lettera di Dolores trovata nella dimora di Ramona.

In essa, la donna svelava alla guaritrice di aver avuto una storia con il marchese, da cui era nato un bambino di nome Curro.

Il giovane ha deciso di non svelare a Jana quanto scoperto, preferendo avvicinarsi ad Alonso per capire se avesse delle caratteristiche simili a lui.

Per tale motivo Curro ha chiesto a Catalina di poterla aiutare nella contabilità della tenuta e lei - nonostante fosse inizialmente combattuta - ha deciso di metterlo alla prova.