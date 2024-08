Devin perderà il suo bambino durante le prossime puntate di The family. Incinta di due mesi, la ragazza affronterà delle dinamiche molto complicate all'interno della famiglia Soykan, al punto che si ritroverà a sparare contro Cihan per proteggere Aslan. Sarà proprio in quella tragica notte che perderà il suo bambino a causa di un aborto spontaneo. Il tutto avverrà dopo la corsa in ospedale per salvare Cihan.

Quando Devin ha scoperto di essere incinta

Devin scopre di essere incinta in un momento molto complicato della sua vita. Dopo la morte di Serhat, avvenuta per mani di Cihan e Aslan, la famiglia Soykan ha alle calcagna suo padre İlyas, pronto a tutto pur di vendicarne la sua brutale fine.

Il suo obiettivo è privare Hülya di un figlio, visto che lui non ha più il suo, per questo le chiede chi vuole che faccia fuori tra Aslan e Cihan.

Hülya, ovviamente, non sceglie, così İlyas organizza un attentato ai danni di tutta la famiglia Soykan. Vorrà farli fuori tutti, ma a morire è solo Aysel, la compagna di Cihan, che era anche incinta.

I dubbi di Devin in merito alla gravidanza

Dopo l'attentato i Soykan, feriti, verranno portati in ospedale e sottoposti a diversi accertamenti. Sarà proprio così che Devin scoprirà di essere incinta di tre settimane. Inizialmente non dirà nulla ad Aslan e si confiderà solamente con Leyla. I suoi timori saranno tanti, non vorrà far crescere un bambino in un ambiente così pericoloso come quello in cui vivono i Soykan.

Le sparatorie sono all'ordine del giorno e quotidianamente si rischia di morire.

Dopo la morte di İlyas, che avverrà sempre per mano di Aslan e Cihan, i dubbi di Devin saranno sempre più martellanti. Alla fine parlerà della gravidanza con Aslan e lui le prometterà che riusciranno a crescere quel bambino come una famiglia normale, per questo deciderà di abbandonare gli affari di famiglia e lasciare tutto nelle mani di Cihan.

La sparatoria e la perdita del bambino

Questo avverrà proprio quando Cihan scoprirà di essere stato adottato e che i suoi genitori biologici sono stati uccisi da Yusuf. Così tra lui e Aslan si scatenerà la guerra: quest'ultimo rimarrà gravemente ferito a causa di Cihan. Mentre Devin, per proteggere il marito da un eventuale secondo proiettile, sparirà contro Cihan.

Ci sarà la disperata corsa in ospedale per salvarli, ma mentre loro saranno nelle mani dei sanitari, Devin accuserà dei forti dolori al basso ventre. Anche lei verrà subito soccorsa e, dopo i dovuti accertamenti, i medici scopriranno che ha perso il suo bambino: era incinta di due mesi. Il dolore sarà tanto e, successivamente, la donna cadrà anche in depressione. Non sarà facile accettare questa perdita.