Tolga proverà a rubare i gioielli di suo figlio Kaya nella puntata di The Family di martedì 13 agosto. Le anticipazioni spiegano che Leyla sorprenderà suo marito e gli impedirà di commettere il furto, mentre lui andrà a dormire sul divano. Tolga origlierà una conversazione tra Devin e Aslan e dopo aver appreso il piano di fuga organizzato per 'avvocato Suat andrà a dire tutto a Ibrahim.

Tolga ancora nei guai e a corto di denaro

Tolga si troverà in seria difficoltà e il suo bisogno di denaro lo spingerà a prendere una decisione drastica. L'uomo, infatti, si introdurrà nella camera da letto di sua moglie con l'intenzione di rubare i regali d'oro destinati alla circoncisione del piccolo Kaya.

Tolga approfitterà della notte, mentre Leyla dorme, per compiere il furto, ma la donna lo coglierà in flagrante. La sorella di Aslan si sveglierà e sorprenderà suo marito frugare nella cassaforte: "Cosa stai facendo? Sei caduto così in basso?", chiederà Leyla furiosa. La donna rimprovererà Tolga per essere arrivato a rubare l'oro di suo figlio, ma lui le chiederà di lasciarle spiegare. L'uomo ammetterà che avrebbe preso i gioielli ma presto avrebbe restituito tutto: "Non lo farei se non ne avessi bisogno". Leyla non vorrà sentire ragioni e caccerà suo marito dalla stanza in malo modo. La forte agitazione causerà nella donna un malore, ma Leyla non dirà nulla a nessuno e dopo aver assunto il suo farmaco tornerà a letto.

Devin e Nihan uniti per la fuga di Suat

Tolga andrà a dormire sul divano e Aslan non perderà occasione per umiliarlo. Il mattino seguente, il marito di Leyla ascolterà Devin e Aslan parlare del piano di fuga per l'avvocato Suat e sua moglie. Per vendicarsi del cognato, Tolga correrà da Ibrahim e gli passerà la preziosa informazione.

Nel frattempo, Devin suggerirà a suo marito di fare in modo che la colpa dell'omicidio di Sehrat ricada sull'avvocato. Secondo Devin, infatti, Suat presto sarà lontano e al sicuro. Cihan noterà l'astuzia di sua cognata e si congratulerà con lei che in questo caso si è mostrata una vera Soykan. Il piano di Devin e Aslan sembrerà perfetto, ma i due saranno ignari della mossa di Tolga che presto potrebbe rovinare tutto.

La rivelazione di Leyla sul suo doloroso passato

Leyla non ha scelto liberamente per la sua vita, ma è stata costretta a sposare Tolga. Hulya, infatti, una volta scoperta l'omosessualità di sua figlia ha voluto a tutti i costi evitare lo scandalo. Leyla ha vissuto una vita che non le apparteneva, accanto ad un uomo che non ha mai amato e con cui ha dato alla luce dei figli. La donna, in realtà, amava Deniz, una ragazza che per motivi ancora ignoti è morta. Nelle scorse puntate Leyla ha confidato a Devin di avere perso un grande amore per non aver lottato abbastanza. Nonostante le abbia raccontato la sua storia, Leyla ha evitato di rivelare a Devin che Deniz era una donna e ne ha parlato al maschile.