Cihan sarà pronto a vendicare la morte di Serap durante le prossime puntate di The family. La ragazza si toglierà la vita dopo aver confessato che Yusuf l'ha violentata quando era giovane e soprattutto che Hülya ha fatto di tutto per tenere nascosta la cosa. Sarà deciso a fare fuori la madre adottiva durante un incontro della fondazione benefica di Hülya, per questo andrà nella sala in cui si terrà l'incontro e nasconderà in bagno una pistola, così sarà pronto a entrare in azione.

Quando Cihan ha perso Aysel

Cihan dovrà affrontare l'ennesimo lutto nella sua vita.

Nelle puntate in onda a breve su Canale 5 dovrà prepararsi a dire addio ad Aysel, la compagna che da lui aspetta anche un figlio. Sarà lei l'unica vera vittima dell'attentato che verrà messo in atto da İlyas: un'esplosione durante la commemorazione in onore di Yusuf.

Verrà operata e ricoverata in terapia intensiva, ma purtroppo non ce la farà a sopravvivere: un attacco cardiaco non le lascerà via di scampo e insieme a lei se ne andrà anche il suo bambino.

La morte di Serap

Cihan, durante la seconda stagione, si rifarà una vita con Serap, la figlia di İlyas. Una ragazza che nasconde tanti segreti e soprattutto periodi bui, che non svelerà al marito. Gli dirà solamente che vuole vendicarsi dei Soykan per qualcosa che le hanno fatto in passato, ma non si capirà bene la vicenda.

Si intuirà che la ragazza sia stata vittima di violenza e la conferma arriverà proprio da lei durante una cena, che finirà in maniera tragica.

Serap confesserà che Yusuf ha abusato di lei e poco dopo, con un colpo d'arma da fuoco, metterà fine alla sua vita. La vicenda si rivelerà una vera vergogna per la famiglia Soykan, anche perché Hülya è la presidentessa di una fondazione che aiuta le ragazze in difficoltà.

Hülya svela alla stampa ciò che ha commesso Yusuf

Cihan, intanto, giurerà di voler vendicare la moglie. Un giorno andrà a trovarla presso la sua tomba e le dirà che farà di tutto pur di commemorare la sua memoria. La sua intenzione sarà fare fuori Hülya davanti a tutti, proprio durante un incontro che la fondazione farà anche con la stampa.

Per fare ciò Cihan, qualche giorno prima, si recherà nella sala in cui avverrà l'incontro: andrà in bagno e nella cassetta dell'acqua del wc, dentro una busta in plastica, nasconderà una pistola.

Il giorno dell'incontro andrà in bagno e prenderà quella pistola, poi si siederà a tavola con gli altri Soykan. Sembrerà pronto a uccidere la sua madre adottiva, ma qualcosa gli farà cambiare idea. Hülya, davanti a tutti, rivelerà della violenza subita da Serap da parte di Yusuf, e del fatto che ha nascosto questa triste verità per anni: "Voglio che tutti mi ricordino come Hülya, non come la 'moglie di Yusuf Soykan'". Cihan apprezzerà il gesto della donna, per questo non inveirà più contro di lei.