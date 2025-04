Behram perderà la vita e sarà seppellito in segreto da sua madre nelle prossime puntate di Tradimento. Mualla, infatti, nasconderà a tutti il suo decesso.

Le anticipazioni rivelano che il cuore di Behram smetterà di battere e Mualla dovrà rassegnarsi. La donna fingerà di aver portato il figlio in una clinica all'avanguardia, così Oylum e Nazan non sapranno nulla della verità. Il suo obiettivo sarà quello di far sposare Oylum con il cugino di Behram per non perdere il suo nipotino e la discendenza.

La fine di Behram e il piano di Mualla

Le anticipazioni di Tradimento raccontano che Behram uscirà di scena dopo un agguato.

Un sicario assoldato da Zelis ferirà gravemente l'uomo che sarà ridotto in stato vegetativo. I medici dichiareranno la morte cerebrale di Behram, ma sua madre Mualla deciderà di tenerlo a casa sperando in un miracolo. Le funzioni vitali di Behram dipenderanno unicamente dalle macchine, tanto che Nazan chiederà a Mualla di mettere fine alle sue sofferenze: "Dobbiamo seppellirlo". Con il tempo, Mualla si rassegnerà all'idea di aver perso suo figlio, ma avrà un piano ben preciso prima di staccare le macchine. La donna spiegherà che il suo obiettivo sarà quello di far sposare Oylum con Kahraman, il cugino di Behram, in modo da non perdere il nipotino. "Se Behram muore, Oylum andrà via il giorno dopo con suo figlio", spiegherà Mualla, "Prima dovrà dire di sì a Kahraman".

Il rapporto tra Oylum e il cugino di Behram sarà sincero e profondo e, secondo sua suocera, tra loro potrebbe nascere davvero l'amore. Tutto sembrerà procedere secondo i piani di Mualla e i due ragazzi saranno sempre più vicini, ma il destino non lascerà a Behram altro tempo. L'infermiera chiamerà Mualla in camera per un peggioramento improvviso di suo figlio.

Il cuore di Behram cesserà di battere e sua madre non avrà più nulla da sperare. Mualla nasconderà a tutti il decesso di suo figlio e lo farà portare via da un'ambulanza.

La sepoltura all'insaputa di tutti

Nelle prossime puntate di Tradimento, Oylum, Nazan e Kahraman penseranno che Mualla abbia portato suo figlio in una clinica privata.

La donna spiegherà che Behram ha ancora un'ultima speranza e partirà con l'ambulanza in un'altra città. Qui, in segreto, darà una degna sepoltura a suo figlio, sperando che, nel frattempo. Kahraman faccia un passo importante verso Oylum. Il distacco da suo figlio sarà molto doloroso per Mualla, che, di fronte alla sua bara, ricorderà i bei momenti trascorsi insieme. Mentre ci sarà il funerale segreto di Behram, Oylum si troverà nel bagno della sua casa e la fede che aveva al dito scivolerà improvvisamente nel lavandino.

Il destino segnato di Oylum

Nelle puntate in onda in Italia, Oylum ha capito troppo tardi che Behram non è il ragazzo giusto per lei. Dopo un breve periodo di felicità, l'uomo ha mostrato il suo lato più oscuro.

Behram ha ricattato Oylum con la vita di Tolga per costringerla a stare con lui. La ragazza non ha avuto scelta e ha accettato di fidanzarsi ufficialmente con Behram. Guzide si è opposta alle nozze, ma questo non è bastato. Il destino di Oylum è ormai segnato e la famiglia di Behram è molto potente. Mualla, la suocera di Oylum, si è mostrata molto forte sin dall'inizio e sarà lei a prendere le redini di tutto quando Behram sarà colpito nell'agguato.